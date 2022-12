Lewis Capaldi: Το συγκινητικό music video του «Pointless»

Η νέα ρομαντική μπαλάντα του Lewis Capaldi απέκτησε εικόνα.

Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί το συγκινητικό μουσικό βίντεο για το νέο single του «Pointless» από τον ολοκαίνουργιο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» που θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2023.

Η οικειότητα βρίσκεται στον πυρήνα της τέχνης του Lewis Capaldi και το μουσικό βίντεο για το «Pointless» είναι άλλο ένα τέλειο παράδειγμα.

Σε σκηνοθεσία του Hector Dockrill (Sam Fender, Post Malone) το πανέμορφο κινηματογραφικό βίντεο ακολουθεί τη σχέση, και τον άνευ όρων δεσμό μεταξύ μίας μητέρας (την οποία υποδύεται η Niamh Algar) και του γιου της (τον οποίο υποδύεται ο George Jaques), που διανύουν τις πιο δύσκολες στιγμές της εφηβείας και της ενηλικίωσης.

Η επιστροφή του Lewis Capaldi ήταν χαρακτηριστικά συνταρακτική, με τον πιο συναρπαστικό τρόπο. Εκτοξεύτηκε κατευθείαν στην κορυφή του βρετανικού singles chart τον Σεπτέμβριο με το single «Forget Me», το τρίτο του No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο γρήγορα έγινε χρυσό και ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ο Lewis Capaldi έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης φέτος που κάνει ντεμπούτο στο No. 1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τους Harry Styles, Taylor Swift, Dave και Sam Smith.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Lewis Capaldi ανακοινώθηκε ότι θα είναι ένας από τους επικεφαλής του Reading & Leeds Festival 2023. Η ανακοίνωση έγινε μετά το sold out της επερχόμενης περιοδείας του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο σε δευτερόλεπτα, ενώ και άλλες συναυλίες σε όλο τον κόσμο έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ.

Η συντριπτική ζήτηση δεν σταματά εκεί, καθώς πρόσφατα ο Lewis Capaldi στέφθηκε «βασιλιάς του streaming», με το παγκόσμιο hit single του «Someone You Loved» να γίνεται το τραγούδι όλων των εποχών με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «Pointless» είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια για το νέο άλμπουμ του και γράφτηκε την πρώτη ημέρα με τον Steve Mac. Με τον Johnny McDaid των Snow Patrol να συμμετέχει επίσης στην ηχογράφηση, η τριάδα δούλευε πάνω σε ένα τραγούδι («το οποίο δεν μπήκε στο άλμπουμ»), όταν οι συνεργάτες του Lewis ανέφεραν έναν στίχο που είχαν αρχίσει να γράφουν προηγουμένως με τον Ed Sheeran.

«Ο Ed είχε εκείνο τον στίχο: “Της φέρνω καφέ το πρωί, μου φέρνει εσωτερική γαλήνη”», θυμάται ο Lewis Capaldi. «Και λίγο πολύ κάθε άλλος στίχος από αυτή την έναρξη ήταν απλά καταπληκτικός». Έχοντας έμπνευση, ο Lewis Capaldi έπιασε δουλειά και μέχρι το τέλος της ημέρας, το «Pointless» είχε ολοκληρωθεί.

Για το δεύτερο άλμπουμ του, η ιδέα είναι απλή αλλά αποτελεσματική: να πάει μέσα και να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χωρίς περιττές προσθήκες ή συμμετοχές πρωτοκλασάτων καλλιτεχνών και χωρίς καταστροφικά ακριβές διαμονές σε μακρινά στούντιο. Όπως και στο πρώτο άλμπουμ του, ο στόχος ήταν η άμεση, πλήρης ειλικρίνεια.

«Δεν θέλω να δημιουργήσω έναν νέο ήχο για τον εαυτό μου ή να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου. Τα τραγούδια που θέλω να γράψω είναι συναισθηματικά τραγούδια, για την αγάπη ή την απώλεια», αναφέρει ο Lewis Capaldi.

Σύντομα βρήκε ένα μονοπάτι που του ταίριαζε απόλυτα, χρησιμοποιώντας μία εγκατάσταση για την ηχογράφηση που περιλάμβανε μόνο ένα μικρό interface, έναν φορητό υπολογιστή, ηχεία και ένα μικρόφωνο φωνητικών Shure SM7B.

«Ένιωθα ότι ακουγόμουν καλύτερα, επειδή ήμουν απλά χαλαρός στο δικό μου χώρο. Επίσης, μεγάλο μέρος αυτού του δίσκου έγινε με τους περισσότερους από τους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα στον πρώτο δίσκο: TMS, Phil Plested, Nick Atkinson και Edd Holloway», σχολιάζει.

Είναι σίγουρο ότι το πρώτο άλμπουμ «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» σημείωσε τεράστια επιτυχία. Σημείωσε πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως και ανέδειξε τον Lewis Capaldi σε σούπερ σταρ.

Επίσης, έγινε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2019 και το 2020, ανέδειξε δύο No. 1 singles στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα Νο. 1 smash hit και στις δύο πλευρές του πλανήτη με το «Someone You Loved», ενώ παράλληλα απέσπασε μερικά BRIT Awards και μία υποψηφιότητα για Grammy.