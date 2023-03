Lewis Capaldi: Ντοκιμαντέρ στο Netflix για τη δημιουργία του δεύτερου άλμπουμ του

Ο Lewis Capaldi μεταμφιέζεται σε διαφορετικούς χαρακτήρες σειρών του Netflix στην ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ «How I’m Feeling Now».

Ένα νέο ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Lewis Capaldi καθώς επανασυνδέεται με τις ρίζες του και δημιουργεί το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του.

Στο βίντεο για την ανακοίνωση του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «How I’m Feeling Now», το οποίο θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Απριλίου, ο Σκωτσέζος τραγουδιστής αλλάζει διάφορες ταυτότητες, υποδυόμενος χαρακτήρες από τις πιο επιτυχημένες σειρές της πλατφόρμας streaming.

Τη μία στιγμή διεκδικεί το χέρι ενός δούκα σαν μία πρωταγωνίστρια του «Bridgerton» και την επόμενη είναι ένας διαγωνιζόμενος του «Squid Game». Στη συνέχεια εμφανίζεται στον ρόλο του Joe Exotic από το «Tiger King» και της σκυθρωπής Wednesday Addams από το «Wednesday».

Το ντοκιμαντέρ ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαρίσει κάθε σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά ο Lewis Capaldi. Το «How I’m Feeling Now» ακολουθεί τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του δεύτερου άλμπουμ του, «Broken by Desire to be Heavenly Sent», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου.

Πρόκειται για το επόμενο άλμπουμ του μετά το ντεμπούτο του με το «Divinely Inspired to a Hellish Extent» το 2019, το οποίου ανέδειξε τις επιτυχίες «Someone You Loved» και «Before You Go». Η επιτυχία που γνώρισε με το πρώτο άλμπουμ του ήταν και αυτή που άλλαξε τη ζωή του.

Το «How I’m Feeling Now» βρίσκει τον Lewis Capaldi να αναζητά ένα ασφαλές μέρος για να αγκυροβολήσει καθώς βγαίνει από αυτή τη δίνη. Τελικά, αποσύρεται στην πατρίδα του τη Σκωτία, επανασυνδέεται με τους φίλους και την οικογένειά του, καθώς επανέρχεται σε μια ημι-κανονική ρουτίνα στο σπίτι των γονιών του στο Bathgate, μία μικρή πόλη ανάμεσα στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη.

Το ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία του Joe Pearlman, αποτελείται από υλικό αρκετών ετών και θα προσφέρει μία εικόνα από τη ζωή και το μυαλό του Lewis Capaldi, εξερευνώντας τις ελπίδες και τους φόβους του καθώς η πίεση της δημιουργίας του δεύτερου άλμπουμ του αυξάνεται.

Το «How I’m Feeling Now» επιδιώκει επίσης να σκάψει κάτω από την επιφάνεια ενός καλλιτέχνη που είναι γνωστός τόσο για την αστεία συμπεριφορά του στο διαδίκτυο όσο και για τη μουσική του.

«Σκάβοντας κάτω από τα δημοφιλή κλισέ που περιβάλλουν την πιο απίθανη αφίσα, αποκαλύπτεται ένας βαθιά σκεπτόμενος και αυτοστοχαστικός νέος άνδρας σε ένα μοναδικό σταυροδρόμι της ζωής του, καθώς κουβαλάει το βάρος της προσπάθειας να ξεπεράσει την επιτυχία του πρώτου άλμπουμ του που έσπασε ρεκόρ», αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

Ο Lewis Capaldi έχει παρουσιάσει ήδη τα δύο πρώτα δείγματα του νέου άλμπουμ του με τα singles «Forget Me» και «Pointless», τα οποία κατέκτησαν και τα δύο το No. 1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αν αυτό παρηγορεί όσους δεν με συμπαθούν, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ένα πολύ επιτυχημένο πρώτο άλμπουμ στη συνέχεια έχουν ένα απόλυτα συγκλονιστικό δεύτερο άλμπουμ», δήλωσε ο Lewis Capaldi στο Rolling Stone το 2020, ενώ ήταν εγκαταστημένος στο σπίτι των γονιών του και προχωρούσε στη δημιουργία του δεύτερου άλμπουμ του.

«Έχω γράψει τραγούδια για συγκεκριμένες νύχτες που πέρασα στην περιοδεία και για ανθρώπους που συνάντησα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου», συνέχισε.

«Μην με παρεξηγήσετε, πολλά από τα τραγούδια εξακολουθούν να μιλούν για το γεγονός ότι δεν αρέσω στα κορίτσια – αλλά για το πώς ίσως δεν αρέσω σε ένα κορίτσι από την Αυστραλία, σε αντίθεση με ένα κορίτσι από τη Γλασκώβη», ανέφερε.