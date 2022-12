Lewis Capaldi: Γιατί η μουσική του δεν αρέσει στους Γερμανούς

Ο Lewis Capaldi δήλωσε προβληματισμένος για την ψυχρή αντίδραση του γερμανικού κοινού στην περιοδεία του.

Ο Lewis Capaldi αποκάλυψε ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων για την προγραμματισμένη συναυλία του στη Γερμανία το επόμενο έτος είναι «απαράδεκτες» σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» στις 19 Μαΐου 2023, αλλά τον Ιανουάριο πρόκειται να ξεκινήσει μία νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, που θα περιλαμβάνει και μία συναυλία στο Mercedes-Benz Arena του Βερολίνου, χωρητικότητας 17.000 θέσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή του Ken Bruce στο BBC Radio 2, ο Lewis Capaldi δήλωσε ότι η περιοδεία «πουλάει καλά» εκτός από τη συναυλία του στη Γερμανία.

«Ο κόσμος στη Γερμανία δεν είναι πραγματικά ενθουσιασμένος με τη μουσική μου, οφείλω να ομολογήσω αυτή τη στιγμή. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων είναι απαράδεκτες. Αυτή είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιώ συχνά», είπε.

«Παντού αλλού λες: “Ω, αυτή η συναυλία θα κάνει sold out ή αυτή η συναυλία θα πουλήσει πολύ καλά, μπλα μπλα μπλα μπλα”, και μπορείς κατά κάποιο τρόπο να δεις τις πωλήσεις να ανεβαίνουν», συνέχισε.

«Η συναυλία στο Βερολίνο είναι για 17.000 άτομα, τόσα μπορεί να χωρέσει το γήπεδο. Και έχω πουλήσει 1.373 εισιτήρια», αποκάλυψε.

«Οι προβλέψεις είναι αρκετά δυσοίωνες αυτή τη στιγμή. Αλλά ελπίζω να γίνει ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα και να σημειωθεί αύξηση. Όλοι απλά περιμένουν. Έλα Γερμανία. Σηκωθείτε από τη θέση σας και κάντε κάτι!», αστειεύτηκε ο 26χρονος τραγουδιστής.

Παρ’ όλα αυτά, ο Lewis Capaldi δήλωσε ενθουσιασμένος για την περιοδεία του και ανέφερε ότι ανυπομονεί να παρουσιάσει στο κοινό τα νέα τραγούδια του.

«Αλλά η περιοδεία θα είναι καταπληκτική. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Και ναι φίλε, είμαι ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω. Αισθάνομαι ότι μόλις ξεκινήσουμε την περιοδεία του χρόνου, θα νιώσω ότι επιστρέφω ολοκληρωτικά στη ροή των πραγμάτων», είπε.

«Επειδή κυκλοφορήσαμε ένα single φέτος, και κάναμε μερικές συναυλίες, αλλά αυτό έγινε πριν βγει το single. Θα είναι ωραίο να κυκλοφορήσω μουσική και να κάνω περιοδεία και να κάνω παντού προωθητικές ενέργειες και να επιστρέψω εντελώς στη δουλειά», συνέχισε.