Lewis Capaldi: «Μισώ τον εαυτό μου όταν γράφω τραγούδια»

«Αυτή είναι η διαδικασία μου».

Ο Lewis Capaldi αποκάλυψε ότι περνάει τον περισσότερο χρόνο του «μισώντας τον εαυτό του» όταν γράφει τραγούδια.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στη δημοφιλή σειρά «Hot Ones» του YouTube, ο 26χρονος τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι συχνά βρίσκει ενοχλητική τη διαδικασία δημιουργίας τραγουδιών.

«Το να γράφω τραγούδια για εμένα είναι, όπως λένε όλοι, σαν κάθαρση και όλα τα υπόλοιπα, είναι κάτι όμορφο, αλλά η κάθαρση δεν είναι πάντα άνετη ή ευχάριστη», σημείωσε μιλώντας στον παρουσιαστή Sean Evans.

Διαφήμιση

«Νομίζω ότι περνάω τον περισσότερο χρόνο μου μισώντας τον εαυτό μου όταν γράφω τραγούδια και ναι, νομίζω ότι αυτό είναι καλό, νομίζω ότι είναι εντάξει», ανέφερε.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα… Αυτή είναι η διαδικασία μου», πρόσθεσε, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».

Ο Lewis Capaldi εξήγησε ότι επειδή υποβάλλει τους θαυμαστές του στον «πόνο» να ακούν τα συχνά σπαρακτικά τραγούδια του, αισθάνεται ότι πρέπει να τον βιώσει και ο ίδιος.

«Υποβάλλω το κοινό στον πόνο του να ακούει τη μουσική μου, οπότε αισθάνομαι ότι πρέπει να υποφέρω και εγώ», δήλωσε με τον συνήθη αυτοσαρκαστικό τρόπο του.

Ο Lewis Capaldi εκπλήρωσε ένα «παιδικό όνειρο» με την εμφάνισή του στο «Hot Ones», όπου έβαλε σε δοκιμασία τους γευστικούς κάλυκες του τρώγοντας δέκα όλο και πιο πικάντικα κομμάτια κοτόπουλου, ενώ απαντούσε σε μία σειρά ερωτήσεων.

Αν και οι πικάντικες σάλτσες τον έκαναν να δακρύσει, ο Lewis Capaldi ήταν ενθουσιασμένος που είχε την ευκαιρία να εμφανιστεί στο σόου, στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί πολλοί διάσημοι καλεσμένοι.

Το 2018, είχε εκφράσει μέσω Twitter την επιθυμία του να συμμετάσχει σε ένα επεισόδιο της εκπομπής, σχολιάζοντας ότι επρόκειτο για ένα «παιδικό όνειρο».

Στο tweet, ο Σκωτσέζος τραγουδιστής έγραψε: «Είναι ένα παιδικό μου όνειρο να εμφανιστώ στην εκπομπή “Hot Ones” του YouTube».

Εν τω μεταξύ, ο Lewis Capaldi ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα του για να επικεντρωθεί στην ψυχική και σωματική του υγεία, αφού δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει τη συναυλία του στο Glastonbury τον Ιούνιο λόγω του συνδρόμου Tourette από το οποίο πάσχει.