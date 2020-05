O Lewis Capaldi κυκλοφορεί ένα νέο live EP

Έξι συναρπαστικές ερμηνείες από τον Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί το live EP «To Tell The Truth I Can’t Believe We Got This Far», στο οποίο περιέχονται προσεκτικά επιλεγμένες ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών από τον παρθενικό δίσκο του «Divinely Uninspired To A Hellish Extent».

Το EP, του οποίου ο (εκτεταμένος) τίτλος σημαίνει «Για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά», ήταν διαθέσιμο μέχρι πρότινος μόνο στο YouTube.

Περιλαμβάνονται αποκλειστικές unplugged εκδοχές των τραγουδιών από το πρώτο άλμπουμ του Lewis Capaldi, καθώς και υλικό από την εμφάνισή του του 23χρονου τραγουδιστή και τραγουδοποιού στην ταράτσα του διάσημου κτιρίου της Capitol Records στο Λος Άντζελες.

Το EP συμπληρώνει η ζωντανή ηχογράφηση της επιτυχίας «Someone You Loved» από την εμφάνιση του Lewis Capaldi στη σκηνή των BRIT Awards 2020, τον περασμένο Φεβρουάριο, μία βραδιά που είχε μεγάλο νικητή τον Σκοτσέζο καλλιτέχνη.

Το άλμπουμ «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος του Capaldi, διένυσε εννέα εβδομάδες στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έγινε πλατινένιο μέσα σε 10 εβδομάδες από την κυκλοφορία του.

Επίσης ήταν το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στη βρετανική αγορά για το 2019, ένα ορόσημο που διατηρεί και για το 2020 μέχρι τώρα, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει τρεις φορές πλατινένιο.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο άλμπουμ του Lewis Capaldi παραμένει στο Top 10 του βρετανικού chart επί δώδεκα συνεχόμενους μήνες, από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του το Μάιο του 2019.