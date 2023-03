Ο Lewis Capaldi μιλά για την ψυχική υγεία του στο νέο τραγούδι «How I’m Feeling Now»

Μία προσωπική εξομολόγηση που αποκαλύπτει ανομολόγητες πτυχές του Lewis Capaldi.



Το τρίτο τραγούδι από το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του Lewis Capaldi με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» είναι το «How I’m Feeling Now».

Ο Lewis Capaldi έγραψε το «How I’m Feeling Now» μαζί με τους TMS, με τους οποίους έχει συνεργαστεί ξανά στις μεγάλες επιτυχίες του «Someone You Loved» και «Before You» και με τον Tobias Jesso Jr. (Adele, Niall Horan).

Στο «How I’m Feeling Now» ο Σκωτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός μιλά για πρώτη φορά στη μουσική του για την ψυχική υγεία του.

«Στην υγειά της όμορφης ζωής μου λοιπόν / Που φαίνεται να με αφήνει τόσο ανικανοποίητο», τραγουδά σε μία προσωπική εξομολόγηση που αποκαλύπτει ανομολόγητες πτυχές του.

Ο Lewis Capaldi συνεχίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν έχω αίσθηση του εαυτού μου, αλλά έχω εμμονή μαζί του / Είμαι πάντα παγιδευμένος μέσα στο μυαλό μου».

Το «How I’m Feeling Now» έχει δώσει τον τίτλο του και στο νέο ντοκιμαντέρ του Lewis Capaldi που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Απριλίου.

«Η ταινία ονομάζεται “How I’m Feeling Now” και πήρε το όνομά της από ένα τραγούδι που έγραψα. Είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψα για το επερχόμενο άλμπουμ μου και αφορά κάτι για το οποίο δεν έχω γράψει ποτέ πριν στη μουσική μου, δηλαδή την ψυχική μου υγεία», ανέφερε ο Lewis Capaldi μετά την ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ.

«Προφανώς, αναγνωρίζω πλήρως πόσο τυχερός είμαι που έχω τη ζωή που έχω και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε πολύ χειρότερη θέση από εμένα, αλλά, όσο κι αν τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τα καλύτερα της ζωής μου, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι όλα αυτά δεν με έχουν επιβαρύνει ψυχολογικά», παραδέχθηκε.

«Ειλικρινά, υπήρξαν ορισμένες εξαιρετικά δύσκολες στιγμές και γι’ αυτό μιλάει αυτό το τραγούδι», εξήγησε.

«Ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν (και συνεχίζουν να είναι) δύσκολα για όλους, οπότε ελπίζω να ταυτιστείτε με το τραγούδι με κάποιο τρόπο. Μπορεί να είναι ωραίο να ακούσετε ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση με εσάς – ξέρω ότι θα ήταν για εμένα», πρόσθεσε.

Το ομώνυμο ντοκιμαντέρ «How I’m Feeling Now» καταγράφει μία καθοριστική χρονιά για τον Lewis Capaldi μετά την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του.

Ο Lewis Capaldi αγωνίζεται να ισορροπήσει την οικειότητα της οικογένειας, την κανονικότητα και όλα όσα έχει γνωρίσει με τη ζωή του ως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του πλανήτη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα προσωπικό πορτρέτο του μοναδικού χαρακτήρα, των ελπίδων και των φόβων του – με τα δικά του λόγια.

Το «How I’m Feeling Now» διαδέχεται για τον Lewis Capaldi τα singles «Forget Me» και «Pointless», τα οποία συνέχισαν την κυριαρχία του στην παγκόσμια μουσική σκηνή και κατέκτησαν και τα δύο το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα τρία τραγούδια θα περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» του Lewis Capaldi που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Universal Music στις 19 Μαΐου.