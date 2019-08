Το νέο αστέρι της βρετανικής μουσικής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις ερμηνείες του.

Ο Lewis Capaldi παρουσιάζει το music video για το νέο του single «Hold Me While You Wait».

Το τραγούδι διαδέχεται για τον Σκοτσέζο τραγουδιστή – δημιουργό την επιτυχία «Someone You Loved», η οποία έχει καταγράψει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει γίνει πολυπλατινένια σε 8 χώρες.

Το «Someone You Loved» παρέμεινε για επτά εβδομάδες στο Νο. 1 του βρετανικού chart και συνεχίζει την ανοδική πορεία του στο αμερικανικό «Billboard Hot 100», όπου έχει κάνει είσοδο στο Top 20.

Τόσο το «Somenone You Loved» όσο και το «Hold Me While You Wait» συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Lewis Capaldi, το οποίο φέρει τον τίτλο «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» και κυκλοφόρησε από τη Virgin EMI / Universal Music τον προηγούμενο Μάιο, καταλαμβάνοντας την κορυφή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

Το άλμπουμ έγινε χρυσό μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, σηματοδοτώντας το πιο εμπορικό ντεμπούτο Βρετανού καλλιτέχνη τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ πλέον είναι πλατινένιο.

Το «Hold Me While You Wait» αφορά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε μία σχέση όταν ο/η σύντροφός σου δεν είναι σίγουρος για τις επιθυμίες τους. Σύμφωνα με τον Lewis Capaldi, είναι «μία από τις πιο απελπιστικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθείς», εξαιτίας της επερχόμενης απελπισίας.