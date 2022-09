Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Forget Me»

Ακούστε το νέο τραγούδι του Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi επιστρέφει με το νέο single «Forget Me».

Το «Forget Me» είναι το πρώτο τραγούδι του Lewis Capaldi μετά από τρία χρόνια και την κυκλοφορία της εκτεταμένης έκδοσης του παρθενικού δίσκου του, «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» (2019), που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα παγκοσμίως πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων.

Το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» περιέχει τις επιτυχίες «Someone You Loved» και «Before You Go» και ήταν για δύο συνεχόμενες χρονιές (2019, 2020) το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα, το «Someone You Loved» ήταν το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

Ο 25χρονος τραγουδιστής έστειλε στα μέσα ενημέρωσης παράλληλα με την κυκλοφορία του «Forget Me» ένα κείμενο, αντί δελτίο τύπου, στο οποίο περιγράφει με το χαρακτηριστικό χιούμορ του την έμπνευση του νέου single του.

«Γεια σας, εγώ είμαι, Σκωτσέζος τραγουδοποιός, παχουλός pop star και λάτρης του χιούμορ της τουαλέτας. Είμαι ο Lewis Capaldi!», ξεκινά.

«Σκέφτηκα να σας γλιτώσω από τον κόπο να διαβάσετε άλλο ένα δελτίο τύπου που σας λέει πόσο σπουδαίος είμαι, απαριθμώντας όλα τα άλμπουμ μου, τα βραβεία μου, τα ρεκόρ που έσπασα, λέγοντάς σας ότι πρέπει να είστε ενθουσιασμένοι με το νέο μου single. Θα το κάνω μόνος μου», συνεχίζει.

«Επέστρεψα. Το νέο μου single ονομάζεται “Forget Me” και, ας είμαστε ειλικρινείς, στιχουργικά καλύπτει πολλά προηγούμενα θέματα. Γνωρίζω μία γυναίκα, με εγκαταλείπει, παραπονιέμαι γι’ αυτό σε ένα pop τραγούδι. Τυπικό», αναφέρει.

«Αφού κατάφερα επιτέλους να φύγω από το σπίτι των γονιών μου το 2020 μετά την επιτυχία του “Someone You Loved” και του “Before You Go”, σκέφτηκα ότι θα ήταν συνετό να καλέσω ξανά τους φίλους μου από τους TMS και να δω αν θα ήθελαν να γράψουν κι άλλα τραγούδια. Συνειδητοποίησα ότι το συμβόλαιο με δέσμευε να κάνω περισσότερη μουσική για μία μεγάλη εταιρεία. Αν τίποτα δεν έχει χαλάσει, μην προσπαθήσετε να το φτιάξετε», προσθέτει.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Lewis Capaldi: Η αποκάλυψη για τη μάχη του με το σύνδρομο Τουρέτ

Ο Lewis Capaldi τονίζει επίσης την αισιοδοξία από την οποία διαπνέεται το «Forget Me».

«Αυτό το τραγούδι είναι λίγο πιο αισιόδοξο από τα προηγούμενα κομμάτια μου, κυρίως επειδή, κάνοντας περιοδεία σε όλο τον κόσμο, παρατήρησα ότι τα λιγότερο γνωστά πιο αργά τραγούδια μου έκαναν κάποιους από το κοινό να κοιμηθούν. Το νέο τραγούδι είναι θλιβερό και γρήγορο, όπως και το σεξ μου, παρεμπιπτόντως. Μην ανησυχείτε, έχω ακόμα πολλές καταθλιπτικές μπαλάντες στην άκρη. Περισσότερα γι’ αυτές μία άλλη φορά…», σχολιάζει.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε ένα τυπικό σχόλιο, ο Lewis Capaldi εξηγεί στη συνέχεια την ιστορία του νέο τραγουδιού του.

«Το “Forget Me” είναι ένα τραγούδι που αγαπάω πολύ και σίγουρα αισθάνομαι ότι είναι το καλύτερο. Αφηγείται την ιστορία του χωρισμού που έζησα όταν, μετά από ένα χρόνο, η μόνη πραγματική επαφή που είχα με την πρώην μου ήταν να βλέπω τη ζωή της “μετά από εμένα” στο Instagram», περιγράφει.

«Ήμουν σε ένα σημείο όπου ένιωθα δυστυχισμένος και εκείνη φαινόταν να προχωράει και να προοδεύει. Το μισούσα. Μου φάνηκε άδικο ότι φαινόταν ευτυχισμένη όταν εγώ πονούσα, και φοβόμουν ότι μπορεί να με είχε ξεχάσει εντελώς, οπότε έγραψα ένα τραγούδι γι’ αυτό», προσθέτει.

«Δεν θα σας κρατήσω για πολύ ακόμα. Πέρα από την πλάκα – είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω και κυκλοφορώ αυτό το single. Δεν θα πω ψέματα όμως, ήμουν κι εγώ τρομοκρατημένος, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή τη φορά. Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός όμορφου κεφαλαίου στη ζωή μου ή μία πολύ δημόσια πτώση που, ας το παραδεχτούμε, μάλλον μου αξίζει», αναφέρει.

«Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Αν όχι, δεν πειράζει, αλλά, γαμώτο, έχω ακούσει κάποιες αηδίες που είναι δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια και αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι λίγο καλύτερο τουλάχιστον από κάποια από αυτά. Θα σας αφήσω με τα λόγια της μαμάς μου… “Δεν είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω ακούσει, αλλά μου αρέσει”. Και αυτό είναι έπαινος», καταλήγει ο Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi παρουσίασε για πρώτη φορά το «Forget Me», πριν την κυκλοφορία του, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα.