Lewis Capaldi: Η φιλία του με τον Ed Sheeran και το «μαρτύριο» που του προκάλεσε

Ο Lewis Capaldi περιέγραψε πώς ήρθε κοντά με τον Ed Sheeran κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ο Lewis Capaldi μίλησε για το νέο τραγούδι του «Pointless», το οποίο γράφτηκε σε συνεργασία με τον Ed Sheeran και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».

Ο 26χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός συνάντησε τον Zane Lowe στο στούντιο του Apple Music 1 και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ed Sheeran στο τραγούδι, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι μετανιώνει που αγόρασε το σπίτι που το πρότεινε ο συνάδελφός του.

«(Ο Ed Sheeran) συνυπογράφει αυτό το επόμενο τραγούδι. Οπότε θα μπορούσε να με βοηθήσει έμπρακτα να γράψω μια αποτυχία γνωρίζοντας ότι θα τελειώσει η καριέρα μου. Είναι υπέροχος τύπος. Τον αγαπώ», σχολίασε.

Ο Lewis Capaldi έχει γράψει για το νέο άλμπουμ του τραγούδια για τον εαυτό του αντί για την αγάπη.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα τραγούδια στο άλμπουμ που αφορούν εμένα, παρά σχέσεις αγάπης ή οτιδήποτε άλλο, και αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια στο άλμπουμ», εξήγησε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί τη νέα ρομαντική μπαλάντα «Pointless»

Ο Lewis Capaldi περιέγραψε επίσης πώς ήρθε κοντά με τον Ed Sheeran κατά τη διάρκεια του lockdown και διηγήθηκε πώς κατέληξε στην αγορά ενός σπιτιού που του πρότεινε ο 31χρονος τραγουδιστής.

«Αγόρασα ένα σπίτι. Αγόρασα ένα σπίτι. Μου το έστειλε ο Ed Sheeran. Μου έστειλε… Δεν μου έστειλε ένα σπίτι, αλλά… Έχει πολλά λεφτά αυτός ο άνθρωπος», είπε.

«Όχι, μου έστειλε τον σύνδεσμο. Ήρθαμε αρκετά κοντά κατά τη διάρκεια του lockdown, του έκανα πολλές ερωτήσεις για τους δεύτερους δίσκους και μπλα μπλα μπλα μπλα, μου έδινε πολύ τα φώτα του», συνέχισε.

«Και τότε είπα ότι ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι: “Θα μετακομίσω σε αυτό το μέρος. Ψάχνω για μέρη γύρω από τη Γλασκώβη”. Και μου έστειλε ένα σύνδεσμο και είπα: “Αυτό το μέρος φαίνεται καταπληκτικό.” Πήγα και το κοίταξα και σκέφτηκα… Το κοίταξα και είπα: “Είναι υπέροχο”», θυμήθηκε.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό του, ο Lewis Capaldi εμφανίστηκε μετανιωμένος για την αγορά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το υψηλά κόστος συντήρησης του σπιτιού αποδείχθηκε πολύ γρήγορα «μαρτύριο».

«Ίσως δεν κοίταξα γύρω μου αρκετά, δεν έδωσα σημασία. Ναι, ενθουσιάστηκα πολύ. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι το σπίτι είναι χάλια. Ναι, μου τρώει τα λεφτά και ήταν μαρτύριο τους τελευταίους δύο μήνες», παραδέχτηκε.