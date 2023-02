Ο Lewis Capaldi έχει «βαρεθεί να ακούει» το νέο άλμπουμ του

«Είναι εντελώς άθλιο, μην μπείτε καν στον κόπο να το ακούσετε», ανέφερε με σαρκαστική διαθέση ο Lewis Capaldi για το νέο άλμπουμ του.

Ο Lewis Capaldi αστειεύτηκε, μιλώντας στο NME από το κόκκινο χαλί των BRIT Awards 2023, ότι έχει βαρεθεί να ακούει το νέο άλμπουμ του.

Το δεύτερο άλμπουμ του Lewis Capaldi, με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο και ο 26χρονος τραγουδιστής ρωτήθηκε από το NME στο περιθώριο των BRIT Awards 2023 στο The O2 Arena του Λονδίνου, το βράδυ του Σαββάτου 11 Φεβρουάριου τι μπορεί να περιμένει το κοινό από τη νέα δισκογραφική δουλειά του.

«Είναι εντελώς άθλιο, ειλικρινά, μην μπείτε καν στον κόπο να το ακούσετε. Έχω ήδη βαρεθεί να το ακούω σε αυτό το στάδιο, οπότε μην μπείτε στον κόπο να το πάρετε. Είναι εντελώς χάλια. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω γι’ αυτό», αστειεύτηκε.

Όσο για τις επιρροές του στο άλμπουμ, ο Lewis Capaldi συνέχισε στο ίδιο κλίμα: «Κάποια έμπνευση; Ποιος είναι ο χειρότερος καλλιτέχνης που μπορείτε να σκεφτείτε;».

«Θα έβγαινα έξω και θα κοίταζα τον κόσμο και τι είναι άσχημο, και μετά θα έγραφα τραγούδια που θα αφορούσαν αυτό», πρόσθεσε ο Σκοτσέζος καλλιτέχνης.

Το νέο άλμπουμ του Lewis Capaldi με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου και μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει ήδη δύο singles από τον δίσκο, το «Forget Me» και το «Pointless».

Ο Lewis Capaldi ήταν υποψήφιος στα BRIT Awards 2023 για το βραβείο του Τραγουδιού της Χρονιάς με το «Forget Me», το οποίο και το τραγούδησε ζωντανά στη σκηνή.

Εν τω μεταξύ, ο Lewis Capaldi έσπασε τον περασμένο μήνα το ρεκόρ για τη συναυλία σε κλειστό γήπεδο στη Σκωτία με τις υψηλότερες πωλήσεις εισιτηρίων.

Πάνω από 15.000 εισιτήρια είχαν πουληθεί για τη συναυλία του Lewis Capaldi στο P&J Live του Αμπερντίν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Η Louise Stewart, προσωρινή διευθύντρια τoυ P&J Live, δήλωσε σχετικά με το ρεκόρ:

«Η συναυλία ήταν απολύτως πρωτοφανής. Με το τέλειο συνδυασμό χιούμορ και αγνού ταλέντου, ο Lewis διασκέδασε τον αριθμό ρεκόρ του κοινού με νέα μουσική, μερικές κλασικές επιτυχίες και μας χάρισε μερικά γέλια παράλληλα. Αυτή είναι μία φανταστική διάκριση για το P&J Live και είναι ακριβώς αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε ο χώρος».

Ο Lewis Capaldi θα συνεχίσει την περιοδεία του στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και στις 16 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα.