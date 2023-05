Ο Lewis Capaldi είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη μουσική για την ψυχική υγεία του

«Αυτό που αγαπάς να κάνεις και πάντα ήθελες να κάνεις γίνεται κάτι που σου προκαλεί μεγάλη δυστυχία».

Ο Lewis Capaldi δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει τη μουσική για να προστατεύσει την ψυχική υγεία του.

Ο 26χρονος τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η επιτυχία του έχει αποδειχθεί επιζήμια για την ψυχική του υγεία και, αν χρειαζόταν, δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την καριέρα του για να φροντίσει τον εαυτό του.

«Νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το άλμπουμ μιλάω λίγο περισσότερο για την ψυχική υγεία μου, η οποία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα το τελευταίο διάστημα», είπε στη Rebecca Judd του Apple Music για το νέο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», που μόλις κυκλοφόρησε.

Διαφήμιση

«Τη διαχειρίζομαι καλύτερα τώρα, αλλά νομίζω ότι το 2020 ήμουν κάπως χαρούμενος όταν μας έβαλαν στο lockdown γιατί είχα κάνει την πρώτη περιοδεία μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μόλις είχαμε κάνει μια περιοδεία στην Αυστραλία και την Ασία προηγουμένως», συνέχισε.

«Ήμουν σε άσχημη κατάσταση, είχα κρίσεις πανικού κάθε ημέρα στη σκηνή και ήμουν απλά ντροπαλός», εξομολογήθηκε.

«Ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το πράγμα που αγαπάς να κάνεις και πάντα ήθελες να κάνεις γίνεται κάτι που σου προκαλεί μεγάλη δυστυχία, αλλά έτσι είναι ο σύγχρονος κόσμος», πρόσθεσε.

Ο Lewis Capaldi διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένος να αντέξει το τίμημα της καριέρας του στην ψυχική υγεία του, όμως στη συνέχεια υποστήριξε αν έρθει η ημέρα που δεν θα μπορεί να αντέξει το βάρος, τότε θα σκεφτόταν να αποσυρθεί.

«Αν έκανα ένα άλλο άλμπουμ και το κεφάλι μου ήταν συγχυσμένο και ένιωθα απαίσια, αυτή τη στιγμή είμαι σε μια κατάσταση όπου μπορώ να ισορροπήσω την ψυχική υγεία μου και το πώς νιώθω γενικά. Όχι μόνο την ψυχική υγεία, αλλά το αντάλλαγμα αξίζει τον κόπο», είπε.

«Θα ανεχτώ μερικές κρίσεις πανικού και το Τουρέτ μου και τα λοιπά γι’ αυτό που συμβαίνει, αλλά αν φτάσω στο σημείο να χειροτερέψουν τα πράγματα ψυχικά και σταματήσω να φροντίζω κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μου από αυτή την άποψη, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα σημείο όπου θα έλεγα: “Δεν πρόκειται να το κάνω άλλο αυτό”», ανέφερε.

Ο Lewis Capaldi τόνισε επίσης ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική είναι οι ζωντανές εμφανίσεις.

«Ο κύριος λόγος που ασχολήθηκα με τη μουσική ήταν για να τραγουδάω ζωντανά και αν δυσκολευτώ να το κάνω αυτό κάποια στιγμή, νομίζω ότι τότε θα έχω πρόβλημα, γιατί αλλιώς αυτό είναι το κέρδος, αυτό είναι το νόημα του να το κάνεις», δήλωσε.

«Σε εκείνο το σημείο, αν αισθανόμουν ότι εξελισσόταν σε κάτι που δεν μου άρεσε ή μου προκαλούσε άγχος ή το μισούσα, τότε μάλλον θα τα μάζευα», πρόσθεσε.