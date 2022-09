Ο Lewis Capaldi επιστρέφει με νέο τραγούδι

Το πρώτο τραγούδι του Lewis Capaldi μετά από τρία χρόνια.

Ο Lewis Capaldi θα κυκλοφορήσει ένα νέο single με τίτλο «Forget Me» την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

Μετά από ένα διάλειμμα τριών ετών, ο 25χρονος Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός επιστρέφει με ένα νέο single, το οποίο παρουσίασε ζωντανά κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα.

Ο Lewis Capaldi μετέδωσε μάλιστα τη στιγμή ζωντανά στο κανάλι του στο TikTok.

«Έχει περάσει καιρός από τότε που κυκλοφόρησα νέα μουσική, πολύς καιρός, τρία χρόνια για την ακρίβεια, αλλά ευτυχώς στις 9 Σεπτεμβρίου αυτό θα αλλάξει», είπε στο κοινό.

«Την επόμενη εβδομάδα κυκλοφορώ το πρώτο single από το επόμενο άλμπουμ μου. Ονομάζεται “Forget Me”, οπότε αυτά είναι καλά νέα. Εκτός από αυτό, θα παίξω αυτό το τραγούδι για όλους εδώ απόψε», αποκάλυψε.

«Θα παρουσιάσω σε 20.000 ανθρώπους το τραγούδι μου για πρώτη φορά. Είμαι πολύ αγχωμένη. Κανείς δεν έχει ακούσει αυτό το τραγούδι, εκτός από εσάς όλους εδώ απόψε», είπε.

Ο Lewis Capaldi είπε τον Ιούλιο στο κοινό στην εμφάνισή του στο βρετανικό «Latitude Festival» ότι ήταν «τεμπέλης» και δεν είχε νέα τραγούδια.

«Ανέβαλα πολλές συναυλίες πέρυσι επειδή έλεγα: “Παιδιά, πρέπει να τελειώσω το νέο άλμπουμ μου. Και έπρεπε να το κάνω”, αλλά είμαι τρομερά τεμπέλης. Οπότε θα σας παίξουμε όλα τα παλιά κομμάτια, γιατί είναι το μόνο που έχουμε», ανέφερε.

Ο Lewis Capaldi παραδέχτηκε επίσης ότι είναι «τρομοκρατημένος» για την επόμενη δισκογραφική δουλειά του μετά το πρώτο άλμπουμ του «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», που κυκλοφόρησε το 2019 που περιείχε τις επιτυχίες «Someone You Loved» και «Before You Go».

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν έχω τρομοκρατηθεί για τη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ μου από τη στιγμή που τελείωσα το “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”», είπε.

Το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» έχει γίνει τέσσερις φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν για δύο συνεχόμενες χρονιές (το 2019 και το 2020) το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στη βρετανική αγορά.

Το επτά φορές πλατινένιο τραγούδι «Someone You Loved» ήταν επίσης το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.