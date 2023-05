Ο Lewis Capaldi έκανε ένα τραγούδι με τον Calvin Harris και το έχασε

Ο Lewis Capaldi και ο Calvin Harris ηχογράφησαν μαζί ένα τραγούδι πριν δύο χρόνια.

Ο Calvin Harris αποκάλυψε ότι έχει συνεργαστεί με τον Lewis Capaldi σε ένα νέο τραγούδι, αλλά δήλωσε ότι το τραγούδι έχει προς το παρόν «χαθεί».

Κατά τη διάρκεια μίας νέας συνέντευξης που παραχώρησε στη Sunday Mirror, ο Calvin Harris επιβεβαίωσε ότι είχε ενώσει τις δυνάμεις του με τον Lewis Capaldi και «έκαναν ένα τραγούδι μαζί πριν από δύο χρόνια», αλλά «μετά κάτι του συνέβη».

«Το έβαλε στο laptop του και μετά το έχασε ή κάτι τέτοιο», εξήγησε ο Calvin Harris για την τύχη του τραγουδιού.

Διαφήμιση

Όλα αυτά τα χρόνια οι δύο Σκωτσέζοι καλλιτέχνες έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι στα charts και διεκδικούν μαζί την κορυφή – με τον Lewis Capaldi να αναδεικνύεται συνήθως νικητής στη μάχη των πωλήσεων και των streams.

Το 2019, ο Lewis Capaldi επικράτησε με το «Someone You Loved» του «Giant» του Calvin Harris με τη συμμετοχή του Rag’n’Bone Man στη μάχη για το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Lewis Capaldi εκτόπισε με το «Wish You The Best» από την κορυφή των βρετανικών charts τη συνεργασία του Calvin Harris και της Ellie Goulding στο «Miracle».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Calvin Harris απαντά στη φήμη ότι ευθύνεται για την ακύρωση του δεύτερου άλμπουμ της Rita Ora

Ωστόσο, ο Calvin Harris πήρε τη φιλική εκδίκησή όταν το «Miracle» κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκθρονίζοντας το «Wish You The Best» του Lewis Capaldi.

«Είναι σπουδαίο παιδί και παρόλο που δεν είμαστε κολλητοί ή κάτι τέτοιο, είναι πάντα ωραίο να βλέπεις ένα παλικάρι από τη Σκωτία να τα πηγαίνει καλά», πρόσθεσε ο Calvin Harris για τον Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi έχει ισοφαρίσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία, όπως ο David Bowie, η Cheryl και οι Bee Gees, στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο.1 τραγούδια (5) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όμως έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να φτάσει τα 11 συνολικά No. 1 τραγούδια του Calvin Harris.

Ενώ το τραγούδι που δημιούργησε μαζί με τον Calvin Harris εξακολουθεί να αγνοείται, ο Lewis Capaldi ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».