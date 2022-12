Ο Lewis Capaldi είναι «τρομοκρατημένος» για το νέο άλμπουμ του

«Όσο πιο επιτυχημένα γίνονται τα πράγματα, αισθάνομαι μεγαλύτερη ανασφάλεια για τις ικανότητές μου».

Ο Lewis Capaldi δεν θα ξεχάσει ποτέ τον «βασανιστικό φόβο» της δισκογραφικής επανόδου του την ημέρα που πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο 26χρονος τραγουδιστής επέστρεψε στις 8 Σεπτεμβρίου το «Forget Me», το πρώτο τραγούδι του μετά από τρία χρόνια, αλλά παρά τις συνθήκες που περιέβαλαν την κυκλοφορία του, αποφάσισε «να συνεχίσει» την προώθηση του τραγουδιού, παρά το γεγονός ότι ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ κυριαρχούσε στην επικαιρότητα.

«Αυτός ο φόβος που σε στοιχειώνει: “Ω Θεέ μου, κυκλοφορούμε αυτό το τραγούδι και μόλις ανακοίνωσαν ότι η βασίλισσα πέθανε”», είπε στο περιοδικό The Big Issue.

«Αυτό είναι το θέμα, πρέπει να συνεχίσεις. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελε και εκείνη», πρόσθεσε.

Ο Lewis Capaldi παραδέχτηκε ότι είναι «τρομοκρατημένος» από τη σκέψη της υποδοχής που θα τύχει το δεύτερο άλμπουμ του, «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», όταν κυκλοφορήσει τον Μάιο, επειδή θέλει οι θαυμαστές του να το απολαύσουν, αν και τόνισε ότι δεν αισθάνεται την πίεση να είναι τόσο επιτυχημένο όσο το πρώτο άλμπουμ του, το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» του 2019.

«Είμαι τρομοκρατημένος. Δεν αισθάνομαι απαραίτητα ότι πρέπει να φτάσω στην ίδια επιτυχία, γιατί -εκτός αν είσαι ο Ed Sheeran- αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά στη ζωή», σημείωσε.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έχω άλλο ένα τόσο μεγάλο τραγούδι, γιατί δεν το πιστεύει κανείς. Γι’ αυτό προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αυτό», συνέχισε.

«Αλλά αισθάνομαι πίεση να κυκλοφορήσω τουλάχιστον μουσική που θα αρέσει στους ανθρώπους που αγοράζουν εισιτήρια για να με δουν. Μου αρέσει η μουσική που δημιουργώ και δεν νομίζω ότι έχω απομακρυνθεί πολύ από το συγκεκριμένο μονοπάτι σε αυτόν τον νέο δίσκο», ανέφερε.

«Αλλά σίγουρα προκαλεί πολύ άγχος. Όσο πιο επιτυχημένα γίνονται τα πράγματα, διαπιστώνω ότι αισθάνομαι μεγαλύτερη ανασφάλεια για τις ικανότητές μου. Είναι πολύ περίεργη η θέση στην οποία βρίσκομαι. Ναι, τα έχω κάνει εντελώς πάνω μου», δήλωσε ο Lewis Capaldi.