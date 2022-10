Ο Lewis Capaldi δίσταζε να συνεργαστεί με τον Ed Sheeran στο νέο άλμπουμ του

Ο Lewis Capaldi εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αρχικά δίσταζε να συνεργαστεί με τον Ed Sheeran στο δεύτερο άλμπουμ του.

Ο Lewis Capaldi αποκαλύπτει ότι το νέο άλμπουμ του, «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», θα περιέχει ένα τραγούδι που έχει συνυπογράψει ο Ed Sheeran και παραδέχτηκε επίσης ότι έκανε κάποιες αλλαγές στους στίχους του συναδέλφου του.

Μιλώντας στο BBC, ο Lewis Capaldi αναφέρθηκε σε ένα τραγούδι του δεύτερου ολοκληρωμένο άλμπουμ του με τίτλο «Pointless» έγραψε ο Ed Sheeran, σημειώνοντας ότι οι στίχοι του 31χρονου pop star «έβγαλαν τον ευαίσθητο εαυτό του».

Ωστόσο, ο Lewis Capaldi εξομολογήθηκε ότι αντιστάθηκε στην ιδέα να συνεργαστεί με τον Ed Sheeran, λέγοντας ότι «κάθε νούμερο ένα τραγούδι Βρετανού καλλιτέχνη φαίνεται να έχει τον Ed».

«Αυτό είναι μια απόδειξη για το πόσο καλός είναι, αλλά ήμουν επιφυλακτικός… Ο εγωισμός μου έλεγε: “Δεν θέλω οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι ο Ed έγραψε το τραγούδι μου”», συνέχισε.

Ο Ed Sheeran κατάλαβε τις επιφυλάξεις του και μάλιστα «προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει ένα ψευδώνυμο», αλλά ο Lewis Capaldi απέρριψε την ιδέα γιατί «στο τέλος της ημέρας, βοήθησε στη δημιουργία του, οπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία αμφιβολία».

Αν και το πραγματικό όνομα του Ed Sheeran παραμένει στους συντελεστές του «Pointless», ο Lewis Capaldi επέμεινε να αλλάξει έναν από τους στίχους, που έλεγε «μου δίνει περισσότερα από τα πάντα, θα της δώσω το επίθετό μου», επειδή θεώρησε ότι ήταν παρωχημένος.

«Είπα: “Ed, έχουμε 2022. Κανείς δεν χρειάζεται να πάρει το επώνυμο κανενός. Δεν θα το τραγουδήσω αυτό!”. Δεν νομίζω καν ότι η ίδια η σύζυγος του Ed (Cherry Seaborn) έχει πάρει το επώνυμό του», εξήγησε ο Σκωτσέζος τραγουδιστής.

Πάντως κράτησε τον τρυφερό στίχο: «Της φέρνω καφέ τα πρωινά / Μου φέρνει εσωτερική γαλήνη».

Ο Lewis Capaldi υποστήριξε επίσης ότι το νέο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» δεν είναι τίποτα περισσότερο από «12 τραγούδια που ο κόσμος θα καταναλώσει».

Το music video για το πρώτο single, «Forget Me», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο αναπαριστά πλάνο προς πλάνο το βίντεο για το κλασικό τραγούδι «Club Tropicana» των Wham!.

«Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που λες: “Εγώ με Speedos, αυτό είναι ξεκαρδιστικό”. Και μετά το να πρέπει να το κάνεις… Θεέ μου, ήταν φρικτό», σχολίασε.

Το βίντεο για το «Forget Me» πέρασε λίγο απαρατήρητο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η πρεμιέρα του ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

«Φανταστείτε να σχεδιάζατε αυτή την κυκλοφορία για μήνες και μετά να συνέβαινε το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί; Μας τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια – αλλά δεν μπορείς να ζηλέψεις τον κόσμο που πενθεί», είπε.

Το νέο άλμπουμ «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» του Lewis Capaldi αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2023.