Lewis Capaldi: «Οι δισκογραφικές εταιρίες δεν ξέρουν τίποτα για τη δημιουργία επιτυχιών»

«Κανείς δεν ξέρει τίποτα».

Ο Lewis Capaldi υποστήριξε ότι οι δισκογραφικές εταιρείες «δεν ξέρουν καθόλου» πώς να δημιουργούν ένα επιτυχημένο τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο νέο επεισόδιο της σειράς «Hot Ones» στο YouTube, ο Σκωτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός έκανε μία όχι και τόσο διακριτική αναφορά στις δισκογραφικές εταιρείες, ενώ μιλούσε για τη μουσική του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Sean Evans ρώτησε τον Lewis Capaldi τι μαθαίνει ως καλλιτέχνης όταν ένα τραγούδι ξεπερνά τις προσδοκίες του.

Διαφήμιση

Ο Sean Evans τόνισε ότι ο Lewis Capaldi έγινε το 2019 με το τραγούδι του «Bruises» ο καλλιτέχνης χωρίς δισκογραφικό συμβόλαιο που έφτασε πιο γρήγορα τα 25 εκατομμύρια streams στο Spotify.

«Απλά μαθαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Μαθαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα και κανείς δεν έχει την απάντηση», απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Lewis Capaldi.

«Δεν ξέρεις τι είναι μία επιτυχία – κάθε φορά που νομίζω ότι ένα τραγούδι είναι ένα smash hit, ήταν μία ολοκληρωτική παταγώδη αποτυχία», παραδέχθηκε.

Ο Lewis Capaldi, ο οποίος κατέκτησε όλο τον κόσμο με την επιτυχία του «Someone You Loved», συνέχισε με τον γνωστό αυτοσαρκαστικό ύφος του: «Οι δισκογραφικές εταιρείες δεν ξέρουν τίποτα, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα».

«Χωρίς παρεξήγηση», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από την κάμερα και πιθανότατα ήταν άτομα της δισκογραφικής εταιρείας του.

Ο Lewis Capaldi φαίνεται, όμως, να γνωρίζει το μυστικό της επιτυχίας.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», που κυκλοφόρησε τον Μάιο, έγινε το δεύτερο άλμπουμ του που κατακτά το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το παρθενικό άλμπουμ του «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» το 2019.

Συνολικά πέντε τραγούδια του Lewis Capaldi έχουν ανέβει στην κορυφή των βρετανικών chart και τρία από αυτά («Forget Me», «Pointless», «Wish You The Best») προέρχονται από το νέο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».

Η εμφάνιση του Lewis Capaldi στο «Hot Ones» γυρίστηκε πριν ο Lewis Capaldi ανακοινώσει την ακύρωση όλων των συναυλιών του για να επικεντρωθεί στην υγεία του.

Ο Lewis Capaldi αποκάλυψε στα τέλη του Ιουνίου ότι ακυρώνει όλες τις συναυλίες του και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του για το προσεχές μέλλον, αφού δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει την εμφάνισή του στο μουσικό φεστιβάλ Glastonbury όταν εμφάνισε πάνω στη σκηνή συμπτώματα του συνδρόμου Tourette, από το οποίο πάσχει.