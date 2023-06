Ο Lewis Capaldi θα κάνει διάλειμμα από τη μουσική για την ψυχική υγεία του

«Μπορεί να μη με δείτε για το υπόλοιπο της χρονιάς».

Ο Lewis Capaldi επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο μουσικό φεστιβάλ Glastonbury ότι θα κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο διάλειμμα από τη μουσική για να προστατεύσει την ψυχική υγεία του.

Ενώ βρισκόταν στην κεντρική σκηνή του Glastonbury το Σάββατο 24 Ιουνίου, ο Lewis Capaldi, ο οποίος έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τη φωνή του, μίλησε για την απόφασή του να ακυρώσει τις συναυλίες του πριν από τη συμμετοχή του στο βρετανικό φεστιβάλ.

«Πρόσφατα έκανα τρεις εβδομάδες διάλειμμα. Ήταν ένα διάλειμμα για την ψυχική υγεία μου», είπε.

«Ήθελα να επιστρέψω και να παίξω στο Glasto γιατί είναι τόσο απίστευτο, οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Ήμουν πολύ φοβισμένος, αλλά πραγματικά με κάνατε να νιώσω άνετα», συνέχισε.

«Πραγματικά, λυπάμαι. Ελπίζω οι Eavises να με ξαναφέρουν, παρόλο που ήταν λίγο κακή η συναυλία», πρόσθεσε ο Lewis Capaldi αναφερόμενος στους συνδιοργανωτές του Glastonbury, τον Michael Eavis και την κόρη του Emily.

Στη συνέχεια, ο Lewis Capaldi αποκάλυψε στους θεατές ότι πρόκειται να κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο διάλειμμα μετά τη συμμετοχή του στο Glastonbury.

«Αισθάνομαι ότι θα κάνω άλλο ένα μικρό διάλειμμα για τις επόμενες εβδομάδες, μπορεί να μη με δείτε για το υπόλοιπο της χρονιάς», δήλωσε.

«Αλλά όταν επιστρέψω και σας δω, ελπίζω να είστε έτοιμοι να με παρακολουθήσετε», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Glastonbury, ο Lewis Capaldi πάλεψε αρκετές φορές με τη φωνή του.

«Η φωνή μου δυσκολεύεται πολύ. Πραγματικά έχει αρχίσει να μαζεύεται», είπε στη μέση της συναυλίας, ενώ συνέχισε τη συναυλία καλώντας το κοινό να τραγουδήσει μαζί του για βοήθεια.

Ο Lewis Capaldi τραγούδησε μαζί με το κοινό ένα απόσπασμα από το «Dancing Queen» των ABBA και ερμήνευσε μεταξύ άλλων τα «Before You Go», «Wish You The Best», «Hold Me While You Wait» και «Someone You Loved».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Lewis Capaldi είχε ακυρώσει όλες τις συναυλίες του πριν από το Glastonbury, εξηγώντας ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι γι’ εκείνον και ότι τον επιβάρυναν «τόσο ψυχικά όσο και σωματικά».

Τον Μάιο, ο Lewis Capaldi κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει την πρώτη συναυλία του στην Ελλάδα και να εμφανιστεί στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα.