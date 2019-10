Το video clip του «Bruises» παρουσιάζει υπό διαφορετικό πρίσμα την απογοήτευση και την απώλεια.

Με ένα πανέμορφο και συγκινητικό music video οπτικοποιεί ο Lewis Capaldi το single «Bruises».

Το σκηνοθεσία του video clip ανέλαβε ο Βρετανός Emil Nava (Ed Sheeran, Calvin Harris, Pharrell, Rihanna), συνδυάζοντας το βάθος του τραγουδιού με τη χρήση θεατρικών στοιχείων.

Το βίντεο κορυφώνεται με το ξέσπασμα μιας εξέγερσης. Η καθηλωτική σκηνή του φινάλε απεικονίζει τη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτηρίζει τους στίχους του ταλαντούχου τραγουδιστή και τραγουδοποιού.

Το «Bruises» προέρχεται από το πλατινένιο debut album του Lewis Capaldi με τίτλο «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», το οποίο κυκλοφορεί από τη Virgin EMI / Universal Music.

Το τραγούδι έχει αναδειχθεί σε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τον Lewis, ακολουθώντας τα βήματα των singles «Someone You Loved», το οποίο βρίσκεται σταθερά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, «Grace» και «Hold Me While You Wait».

Το «Bruises» είναι ήδη πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα στις πλατφόρμες streaming, πριν καν αρχίσει να προωθείται επισήμως.

Το music video του «Bruises» κυκλοφορεί ενώ ο Lewis Capaldi προετοιμάζεται για τη sold out περιοδεία του στη Μεγάλη Βρετανία.

Καθηλωτικό, συναισθηματικό και άγρια όμορφο, το video clip του «Bruises» παρουσιάζει υπό διαφορετικό πρίσμα την απογοήτευση και την απώλεια.