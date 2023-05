Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Broken By Desire To Be Heavenly Sent»

Το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lewis Capaldi.

Ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του «Broken By Desire To Be Heavenly Sent».

Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» είναι το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lewis Capaldi και διαδέχεται το ντεμπούτο του το 2019 με το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», μία δισκογραφική δουλειά που σημείωσε τεράστια επιτυχία και αναδείχθηκε ως το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο για το 2019 όσο και για το 2020.

Ο Lewis Capaldi δημιούργησε το νέο άλμπουμ του μαζί με μακροχρόνιους συνεργάτες του όπως οι TMS και ο παραγωγός/τραγουδοποιός Phil Plested (James Bay, Bastille) και hitmakers όπως ο πολύπειρος παραγωγός Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd),

Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο τα διαπεραστικά ειλικρινή τραγούδια και τις συγκλονιστικές ερμηνείες που ο Lewis Capaldi παρουσίασε στο πρώτο άλμπουμ του.

«Δεν θέλω να δημιουργήσω έναν νέο ήχο για τον εαυτό μου ή να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου. Τα τραγούδια που θέλω να γράψω είναι συναισθηματικά τραγούδια, για την αγάπη ή την απώλεια», εξήγησε ο 27χρονος τραγουδιστής.

Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» ξεκινά με τα τρία singles που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του άλμπουμ.

Η δυναμική επιστροφή του Lewis Capaldi με το «Forget Me» ανοίγει το άλμπουμ με μία οικεία νότα, πριν στο σπαρακτικό και συνάμα ώριμο αντίο του «Wish You The Best». Ακολουθεί το «Pointless», το τραγούδι που συνυπέγραψε ο Ed Sheeran και έγινε viral στο TikTok.

Ενώ και τα τρία singles αποτελούν αξιόλογες προτάσεις, τα καλύτερα τραγούδια του άλμπουμ έρχονται αργότερα.

Το «Heavenly Kind Of State Of Mind» ενθαρρύνει τους ακροατές να αφήσουν κάτω τα χαρτομάντιλα και να σηκωθούν για να χορέψουν και, καθώς εγκωμιάζει έναν σύντροφο που είναι «ο μόνος που δεν με μισεί», είναι τόσο αισιόδοξο στιχουργικά όσο και ο ίδιος ο Lewis Capaldi.

Οι τρυφερές μπαλάντες «Love The Hell Out Of You» και το «Any Kind Of Life» δημιουργούν εικόνες από ένα κατάμεστο στάδιο με χιλιάδες φακούς τηλεφώνων αναμμένες, καθώς απολαμβάνουν και στη συνέχεια αγωνιούν για όσα συμβαίνουν «κατά τη διάρκεια» αλλά και «μετά» όταν ερωτεύεσαι.

Μέχρι τώρα είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με τα συναισθήματα του Lewis Capaldi σχετικά με την ερωτική απογοήτευση, γι’ αυτό και το «The Pretender», ένα τραγούδι που δεν αφορά την ερωτική ζωή του, είναι ένα από τα πιο δυνατά του άλμπουμ.

Πάνω σε μια αφοπλιστικά χαρούμενη μελωδία στο πιάνο, ο Lewis Capaldi παλεύει με το πείσμα του συνδρόμου του απατεώνα. Ακόμα και ανάμεσα στις δηλώσεις του για τον ξετρελαμένο έρωτά του και τη ραγισμένη καρδιά του, αυτή είναι μακράν η πιο ευάλωτη εξομολόγησή του.

Συγκρίνεται σε αγωνία μόνο με το «How This Ends», ένα δραματικό τραγούδι που θα ενέπνεε μια γενιά ποιητών με στίχους όπως: «Τώρα τα λουλούδια είναι νεκρά όπως οι καρδιές στα στήθη μας».

Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» είναι μια θριαμβευτική επιστροφή από τον Lewis Capaldi.

Υπάρχουν πολλά που συνάδουν με το πρώτο άλμπουμ του, ωστόσο, υπάρχει μια αυτοπεποίθηση που ξεχωρίζει από εκείνη του 2019, ενώ ακόμα τα πιο έντονα pop τραγούδια του διακατέχονται από ανανεωμένη ενέργεια.

Οι λάτρεις των συναισθηματικών στίχων του Lewis Capaldi θα αγαπήσουν πολλά στο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent». Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός μοιράζεται την ειλικρινή πλευρά του στο άλμπουμ, κάνοντας τον ακροατή να εκτιμήσει την αυθεντικότητα και την ευαλωτότητα που μεταφέρει στη μουσική του.

Η ικανότητα του Lewis Capaldi να εξισορροπεί τα χαρακτηριστικά λυπητερά τραγούδια του με πιο αισιόδοξες μουσικές προτάσεις δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης.

Αφού έκανε sold out συναυλίες μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλες τις ηπείρους τα τελευταία χρόνια και ήταν επικεφαλής των πρώτων του φεστιβάλ το περασμένο καλοκαίρι, ο Lewis Capaldi συνεχίζει το 2023 τις συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, ο Lewis Capaldi θα πραγματοποιήσει την πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα και στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.