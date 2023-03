Ο Lewis Capaldi είναι «απόλυτα συντετριμμένος» για την αναβολή των συναυλιών του λόγω ασθένειας

Ο Lewis Capaldi είναι «συντετριμμένος» που αναγκάστηκε να αναβάλει δύο από τις συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας του μετά τη διάγνωσή του με βρογχίτιδα.

Ο Βρετανός τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό μιας ανάρτησης στο Twitter την Τρίτη 6 Μαρτίου ότι δεν πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα τις προγραμματισμένες συναυλίες του στη Ζυρίχη της Ελβετίας και το Μιλάνο της Ιταλίας.

«Ζυρίχη και Μιλάνο, είμαι απόλυτα συντετριμμένος που το γράφω αυτό», ήταν τα λόγια με τα οποία ξεκίνησε το μήνυμά του ο Lewis Capaldi.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε τις τελευταίες βραδιές της περιοδείας μου έχω πραγματικά πρόβλημα με τη φωνή μου, χθες το βράδυ στη Στοκχόλμη προσπάθησα να βάλω τα δυνατά μου για να τραγουδήσω κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ακόμα και αν αισθανόμουν πραγματικά άβολα, επειδή ήθελα απεγνωσμένα να μην απογοητεύσω κανέναν από εσάς», εξήγησε.

Ο Lewis Capaldi πρόσθεσε ότι επισκέφθηκε έναν ειδικό σε θέματα φωνής στη Σουηδία, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχει βρογχίτιδα και του συνέστησε να ξεκουράσει τη φωνή του τουλάχιστον τρεις ημέρες προκειμένου να μην υποστεί κάποια βλάβη στις φωνητικές χορδές του και να μπορέσει να συνεχίσει την περιοδεία του.

Ωστόσο, ο 26χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι οι συναυλίες του στη Ζυρίχη και στο Μιλάνο, που έπρεπε να αναβληθούν, έχουν ήδη μεταφερθεί σε νέες ημερομηνίες.

«Λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό σημαίνει ότι οι συναυλίες στη Ζυρίχη και στο Μιλάνο θα αναβληθούν», συνέχισε ο Lewis Capaldi.

«Έχω ήδη ελέγξει με τους συναυλιακούς χώρους τις ελεύθερες ημέρες που έχουν, καθώς και τις ημερομηνίες που μπορώ να καταφέρω να επιστρέψω για να δώσω αυτές τις sold out συναυλίες για τις οποίες είμαι ενθουσιασμένος εδώ και τόσο καιρό!», πρόσθεσε.

Η συναυλία στο Hallenstadion της Ζυρίχης – η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Μαρτίου – θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου και η συναυλία του στο Mediolanum Forum του Μιλάνου – η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Μαρτίου – μετατέθηκε στις 31 Μαΐου.

«Το μισώ να σας απογοητεύω όλους και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να γράψω. Θα κάνω ό,τι μπορώ με ξεκούραση και φαρμακευτική αγωγή για να είμαι έτοιμος για τη συναυλία της Βαρκελώνης», κατέληξε ο Lewis Capaldi, ο οποίος εμφανιστεί στην Ισπανία αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του που συνεχίζεται, ο Lewis Capaldi θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει μία μοναδική συναυλία το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα.

