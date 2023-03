Ο Lewis Capaldi αναβάλλει την ευρωπαϊκή περιοδεία του

Ο Lewis Capaldi ανέβαλε το υπόλοιπο της ευρωπαϊκής περιοδείας του, λέγοντας στους θαυμαστές του ότι «λυπάται πάρα πολύ».

Ο 27χρονος τραγουδιστής είχε αναβάλει δύο συναυλίες στη Ζυρίχη και το Μιλάνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού διαγνώστηκε με βρογχίτιδα.

Τώρα, επιβεβαίωσε ότι προχωρά στην αναβολή και των υπόλοιπων συναυλιών που επρόκειτο να δώσει στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Μαρτίου σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη (10/03) και η Μαδρίτη (11/03) στην Ισπανία και η Στουτγάρδη (14/03) και το Μόναχο (15/03) στη Γερμανία.

Διαφήμιση

Ο Lewis Capaldi έκανε την ανακοίνωση με ένα βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα και στο οποίο είπε: «Είμαι εντελώς στεναχωρημένος που κάνω αυτό το βίντεο και λυπάμαι πάρα πολύ που το κάνω αυτό, αλλά δυστυχώς πρέπει να αναβάλω τις υπόλοιπες συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας μου».

«Μου είπαν στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι έχω βρογχίτιδα. Με έστειλαν σπίτι στη Γλασκώβη, πήγα σε έναν άλλο γιατρό και πήρα φάρμακα και εισπνεόμενα για να με βοηθήσουν», εξήγησε.

«Αισθάνομαι λίγο καλύτερα και σκέφτηκα ότι θα ήμουν εντάξει για να πραγματοποιήσω τη συναυλία», συνέχισε ο Lewis Capaldi, αποκαλύπτοντας ότι ταξίδεψε στη Βαρκελώνη ενόψει της προγραμματισμένης συναυλίας του στην ισπανική πόλη.

«Κατά τη διάρκεια του soundcheck, η φωνή μου απλά παραδινόταν. Για να αποφύγω περαιτέρω ζημιά, θα πρέπει να πάρω μία εβδομάδα για να το αφήσω να καταλαγιάσει και να αφήσω τη φωνή μου να αναρρώσει σωστά και όχι να της κάνω μόνιμη ζημιά», σημείωσε.

«Πραγματικά λυπάμαι, νιώθω σαν κόπανος που το ακύρωσα ειδικά απόψε, όταν είμαστε τόσο κοντά στη συναυλία. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο για να ξέρετε ότι η απόφαση προέρχεται από εμένα και όχι από το management. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ελπίζω να σας δω όλους σύντομα», κατέληξε ο Lewis Capaldi.

Οι θαυμαστές καλούνται να κρατήσουν τα εισιτήριά τους, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις νέες ημερομηνίες των συναυλιών θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Οι συναυλίες του στη Ζυρίχη και το Μιλάνο που αναβλήθηκαν προηγουμένως έχουν ήδη μεταφερθεί σε νέες ημερομηνίες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ο Lewis Capaldi πρόκειται να ξεκινήσει μία νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική στα τέλη του μήνα.

Μετά την ανακοίνωση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν πλάνα που δείχνουν τον Lewis Capaldi να συναντά τους θαυμαστές του στη Βαρκελώνη και να τους ζητάει συγγνώμη αυτοπροσώπως για την αναβολή των συναυλιών του.

Σε ένα βίντεο, οι θαυμαστές του Capaldi τραγουδούν στον Σκοτσέζο καλλιτέχνη την επιτυχία του «Before You Go».

lewis capaldi going out to the queue in barcelona to apologise in person and then take photos with people !! who’s doing it like him honestly, adore that man sm pic.twitter.com/UTS4lv3t0k

— amy ⁴ (@FUNERXLGAY) March 11, 2023