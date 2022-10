Ο Lewis Capaldi ανακοινώνει την κυκλοφορία του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ του.

Ο Lewis Capaldi ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 19 Μαΐου 2023.

Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» είναι το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lewis Capaldi και διαδέχεται το ντεμπούτο του το 2019 με το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», μία δισκογραφική δουλειά που σημείωσε τεράστια επιτυχία και αναδείχθηκε ως το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο για το 2019 όσο και για το 2020.

Ο Lewis Capaldi δημιούργησε το νέο άλμπουμ του μαζί με μακροχρόνιους συνεργάτες του όπως οι TMS και ο παραγωγός/τραγουδοποιός Phil Plested (James Bay, Bastille) και hitmakers όπως ο πολύπειρος παραγωγός Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd),

Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο τα διαπεραστικά ειλικρινή τραγούδια και τις συγκλονιστικές ερμηνείες που ο Lewis Capaldi παρουσίασε στο πρώτο άλμπουμ του.

«Δεν θέλω να δημιουργήσω έναν νέο ήχο για τον εαυτό μου ή να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου. Τα τραγούδια που θέλω να γράψω είναι συναισθηματικά τραγούδια, για την αγάπη ή την απώλεια», εξηγεί ο 26χρονος τραγουδιστής.

Ο Lewis Capaldi άνοιξε το κεφάλαιο του νέου άλμπουμ του κυκλοφορώντας τον προηγούμενο μήνα το «Forget Me», το πρώτο τραγούδι του μετά από τρία χρόνια.

Το «Forget Me», ένα ευοίωνο ξεκίνημα για την επόμενη φάση της καριέρας του, συγκέντρωσε πάνω από δύο εκατομμύρια streams μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία του και πλέον πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ο Lewis Capaldi έγινε με το «Forget Me» μόλις ο τρίτος καλλιτέχνης φέτος που καταφέρνει να κάνει ντεμπούτο με ένα τραγούδι στο Νο. 1 των βρετανικών charts. Παράλληλα με την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του, ο Lewis Capaldi κυκλοφορεί μία ακουστική εκδοχή του τραγουδιού.

Αφού έκανε sold out συναυλίες μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλες τις ηπείρους τα τελευταία χρόνια και ήταν επικεφαλής των πρώτων του φεστιβάλ το περασμένο καλοκαίρι, ο Lewis Capaldi ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο του 2023 θα πραγματοποιήσει μία νέα παγκόσμια περιοδεία, που θα ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχιστεί σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» κατέγραψε πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων παγκοσμίως και μετέτρεψε τον Lewis Capaldi από έναν μουσικό που έγραφε τραγούδια στο δωμάτιό του σε παγκόσμιο σταρ της pop.

Το άλμπουμ διέθετε εμβληματικά singles όπως την μπαλάντα «Someone You Loved», που έλαβε μία υποψηφιότητα για Τραγούδι της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy, κέρδισε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς στα BRIT Awards και έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διευρυμένη επανέκδοση του «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» περιείχε το single «Before You Go», που κατέκτησε επίσης το Νο. 1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.