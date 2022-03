Leonard Cohen: Βιβλίο με τα ανέκδοτα μυθιστορήματά του

Ο Leonard Cohen έγραψε όσα περιέχονται στο βιβλίο από το 1956 έως το 1961.

Τα πρώιμα και αδημοσίευτα μυθιστορήματα του Leonard Cohen θα συγκεντρωθούν σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «A Ballet of Lepers: A Novel and Stories» (Ένα μπαλέτο λεπρών: Μυθιστόρημα και ιστορίες), το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από την Grove Press.

Το βιβλίο περιλαμβάνει διάφορα μικρά μυθιστορήματα, μία ραδιοφωνική παράσταση και το ομώνυμο μυθιστόρημα «A Grove of Lepers». Ο Leonard Cohen έγραψε όσα περιέχονται στο βιβλίο από το 1956 -όταν ζούσε ακόμη στο Μόντρεαλ- έως το 1961, όταν είχε μετακομίσει στο νησί της Ύδρας στην Ελλάδα.

Το «A Ballet of Lepers: A Novel and Stories» επιμελήθηκε η μελετητής του Leonard Cohen, Alexandra Pleshoyano, η οποία έγραψε και τον επίλογο του βιβλίου.

Ενώ δεν αποκαλύφθηκε καμία λεπτομέρεια της πλοκής των έργων, ο ίδιος ο Leonard Cohen, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, πίστευε ότι το «A Grove of Leper» ήταν «πιθανώς ένα καλύτερο μυθιστόρημα» από το διάσημο βιβλίο του «The Favorite Game» που εκδόθηκε το 1963.

Ο αναπληρωτής εκδότης της Grove Atlantic, Peter Blackstock, ανέφερε σε δήλωσή του ότι το μυθιστόρημα έχει «μια ένταση που θυμίζει τον Τζακ Κέρουακ και ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό σκηνικό».

Το περιεχόμενο του βιβλίου «A Ballet of Lepers: A Novel and Stories» αντλήθηκε από το τεράστιο αρχείο ανέκδοτου υλικού του Cohen.

Όπως σημείωσε ο Robert Kory, διαχειριστής του Οικογενειακού Κληροδοτήματος του Leonard Cohen: «Ο Leonard είπε πριν από τον θάνατό του ότι το πραγματικό αριστούργημα της ζωής του ήταν το αρχείο του, το οποίο συντηρούσε σχολαστικά προς όφελος των θαυμαστών και των μελετητών που θα το ανακαλύψουν μια ημέρα. Χαίρομαι που, με αυτό το βιβλίο, οι αναγνώστες και οι ακροατές του μπορούν να ξεκινήσουν αυτό το πλούσιο ταξίδι».

Το «A Ballet of Lepers: A Novel and Stories» είναι το δεύτερο βιβλίο του Leonard Cohen που εκδίδεται μετά τον θάνατό του το 2016. Το 2018 κυκλοφόρησε το «The Flame», μια συλλογή με ποίηση, αποσπάσματα από σημειωματάρια, στίχους και σχέδια.

Την επόμενη χρονιά, το 2019, κυκλοφόρησε το «Thanks For the Dance», ένα μεταθανάτιο άλμπουμ με μουσική που είχε ηχογραφήσει ο Leonard Cohen πριν από τον θάνατό του.