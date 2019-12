O Leonard Cohen και το «Thanks For The Dance» στην κορυφή των charts

Με εξαιρετικές κριτικές έχει υποδεχθεί το κοινό τον πρώτο δίσκο του Leonard Cohen που κυκλοφορεί μετά το θάνατό του.

To «Thanks For The Dance», το μοναδικό νέο άλμπουμ του Leonard Cohen, έφτασε στην κορυφή του Top 200 Άλμπουμ Chart του Nielsen SoundScan στον Καναδά από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Παγκοσμίως το κοινό έχει υποδεχτεί τον δίσκο με εξαιρετικές κριτικές και στέκεται πλέον ως μία όμορφη προσθήκη στην κληρονομιά που αφήνει ο Leonard Cohen.

To «Thanks For The Dance» έφτασε στο Top 5 σε αρκετές χώρες παγκοσμίως, όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Το μίνι ντοκιμαντέρ «The Story of Thanks For The Dance» που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της La Blogothèque, συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις με τους παραγωγούς του άλμπουμ Adam Cohen και Michael Chaves, καθώς και με τους συντελεστές Leslie Feist, Daniel Lanois, Richard Reed Perry (Arcade Fire), Zac Rae (Death Cab For Cutie), Damien Rice και Patrick Watson.

Ο Leonard Cohen είναι ένα από τα μακροβιότερα καλλιτεχνικά είδωλα στην σύγχρονη ιστορία.

Η μουσική του, η συγγραφή του και η τέχνη του συνεχίζουν να εμπνέουν και να επηρεάζουν το κοινό παγκοσμίως.

Ο δίσκος «Thanks For The Dance» κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Panik Records και τη Sony Music.