Leonard Cohen: Ο καινούργιος δίσκος «Thanks For The Dance» κυκλοφορεί

Το «Thanks For The Dance» αποτελεί τον πρώτο μεταθανάτιο δίσκο του Leonard Cohen.

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του Leonard Cohen με τίτλο «Thanks For The Dance» μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Records και τη Sony Music.

Με τη συμμετοχή πολλών μουσικών, το «Thanks For The Dance» είναι μία αναπάντεχη κυκλοφορία ολοκαίνουργιων τραγουδιών από τον εκλιπόντα δεξιοτέχνη, που έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου 2016.

Σε συνεργασία με τον παραγωγό Adam Cohem, φίλοι και συνεργάτες μαζεύτηκαν για να υποστηρίξουν και να ολοκληρώσουν τη δουλειά που ο Leonard ξεκίνησε, φτιάχνοντας ένα άλμπουμ που αντικατοπτρίζει του ήχους του μουσικού καταλόγου του και ταυτοχρόνως παραμένει φρέσκο και με έντονη επιρροή στο κοινό.

Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «The Story of Thanks For The Dance», δημιουργήθηκε μαζί με την ομάδα της «La Blogotheque» και κυκλοφορεί παράλληλα με το δίσκο.

Συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις με τους παραγωγούς Adam Cohen και Michael Chaves και καλλιτέχνες που συνέδραμαν στο δίσκο όπως η Leslie Feist, o Daniel Lanois, o Richard Reed Perry (Arcade Fire), o Zac Rae (Death Cab For Cutie), o Damien Rice και ο Patrick Watson.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μιλούν για το ταξίδι αυτής της διαδικασίας και εξερευνούν τη συνεισφορά τους και τη σημασία πίσω από αυτό το άλμπουμ.

Για να γιορτάσει το νέο δίσκο, το «NOWNESS» κυκλοφόρησε τη σειρά «Thanks for the Dance: Artistic Responses to Leonard Cohen». Κάθε βίντεο προσφέρει μία ξεχωριστή οπτική αναπαράσταση της μουσικής, μία ερμηνεία της ζωής και των στίχων του Cohen που είναι βαθιά προσωπική για κάθε κινηματογραφιστή που συμμετείχε.

Ο Leonard Cohen είναι ένα από τα μακροβιότερα καλλιτεχνικά είδωλα στη σύγχρονη ιστορία. Η μουσική του, η γραφή του και η τέχνη του συνεχίζουν να εμπνέουν και να επηρεάζουν το κοινό παγκοσμίως.



Το tracklist του «Thanks For The Dance»

1. Happens To The Heart

2. Moving On

3. The Night Of Santiago

4. Thanks For The Dance

5. It’s Torn

6. The Goal

7. Puppets

8. The Hills

9. Listen To The Hummingbird