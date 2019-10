Τα τρία βασικά θέματα των ποιητικών στίχων του Leonard Cohen εξερευνά το music video για το «Happens To The Heart».

Το «Happens To The Heart» είναι το πρώτο επίσημο single από τον αξιοσέβαστο νέο δίσκο «Thanks For The Dance», μία αναπάντεχη συλλογή νέων τραγουδιών του Leonard Cohen.

Το «Thanks For The Dance», σε παραγωγή του γιου του Adam Cohen και σε μίξη του Michael Chaves, είναι συνέχεια της δουλειάς του Cohen, πιστή στην ποιότητα που τον χαρακτήριζε.

Στο «Happens To The Heart» συμμετέχει ο πολλά χρόνια συνεργάτης του καλλιτέχνη, Javier Mas, που ταξίδεψε από τη Βαρκελώνη στο Λος Άντζελες για να αποτυπώσει το πνεύμα του Leonard στη δικιά του κιθάρα. Επίσης συμμετέχουν η Stargaze Orchestra του Βερολίνου, ο γνωστός παραγωγός Daniel Lanois στο πιάνο και ο Zac Rae από τους Death Cab For Cutie στο πιάνο.

Ο Leonard Cohen είναι ένα από τα πιο διαρκή καλλιτεχνικά είδωλα στη σύγχρονη ιστορία. Η μουσική του, οι στίχοι του και η τέχνη του συνεχίζουν να εμπνέουν και να επηρεάζουν το κοινό παγκοσμίως. Προς τιμήν της κυκλοφορίας του «Thanks For The Dance», το διαδικτυακό κανάλι Nowness συνεργάστηκε με τον Adam Cohen για να δημιουργήσουν νέα animations από ένα διεθνές ρόστερ σκηνοθετών και visual artists επιλεγμένους από το Nowness.

To «Thanks for the Dance: Artistic Responses to Leonard Cohen» προσφέρει μία ιδιαίτερη μουσική εκπροσώπηση στη μουσική από την οποία εμπνεύστηκε και συνοδεύει μία ερμηνεία της ζωής και των στίχων του Cohen που είναι βαθιά προσωπική για κάθε κινηματογραφιστή που έλαβε μέρος στο project.

Σε σκηνοθεσία του Daniel Askill, το «Happens To The Heart» επεκτείνει την αφήγηση του Leonard Cohen και εξερευνά τα τρία βασικά θέματα των ποιητικών του στίχων.

Ο Askill, που αποκάλεσε την πρόσκληση να συμμετάσχει στο project «τιμή του», είναι γνωστός για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του χρησιμοποιώντας φιλμ, φωτογραφίες, video installations και γλυπτική και έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, διαφημίσεις, fashion films και music videos (Sia, Placebo, Phoenix).

«Η ιδέα που ήρθε εύκολα και χωρίς κόπο με το που άκουσα τη μουσική», σχολίασε ο Askill «Ήθελα να φτιάξω κάτι που θα αναφερόταν στα χρόνια του Leonard ως Zenk Monk. Ένα ήσυχο συμβολικό και αφηγητικό visual που θα υπογράμμιζε την άφεση του εγωισμού και τις παγίδες της φήμης… και τη μετάβαση σε κάτι αγνό και ανώτερο.»

To άλμπουμ «Thanks For The Dance» κυκλοφορεί στις 22 Νοεμβρίου από την Panik Records και τη Sony Music και είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία.