Leonard Cohen: Κυκλοφορεί η πρώτη συλλογή με τα καλύτερα τραγούδια του

Η συλλογή συνοδεύει το ντοκιμαντέρ «Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song».

Κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ με κορυφαίες στιγμές από την καριέρα του στιχουργού, μουσικού, ποιητή, συγγραφέα και κινηματογραφιστή Leonard Cohen.

Η ανθολογία «Leonard Cohen: Hallelujah and Songs from His Albums» περιλαμβάνει 17 τραγούδια από την επιτυχημένη μουσική καριέρα του Leonard Cohen, καθώς και την ακυκλοφόρητη και αξέχαστη ζωντανή ηχογράφηση του «Hallelujah» από την εμφάνισή του στο μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury» το 2008.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο ψηφιακά τώρα και θα κυκλοφορήσει σε CD και σε περιορισμένη έκδοση μπλε βινυλίου αυτό τον χειμώνα.

Η συλλογή αποτελεί μέρος του νέου ντοκιμαντέρ «Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Tribeca αυτό τον μήνα, ενώ έχει πραγματοποιηθεί ήδη η επίσημη προβολή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2021 και στο Φεστιβάλ Telluride 2021.

Η ταινία εξετάζει τον Leonard Cohen ως τραγουδοποιό – τραγουδιστή υπό το πρίσμα του διαχρονικού ύμνου «Hallelujah».

Τη σκηνοθεσία του «Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song» ανέλαβαν οι Daniel Geller και οι Dayna Goldfine.

Ο Leonard Cohen έδωσε τη συγκατάθεση του για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ λίγο πριν γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του το 2014.

Το «Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song» περιλαμβάνει αδημοσίευτο προσωπικό υλικό από τα αρχεία του Cohen Family Trust, όπως τα προσωπικά ημερολόγιά του εμβληματικού καλλιτέχνες, σημειωματάρια, φωτογραφίες, υλικό από ζωντανές εμφανίσεις και εξαιρετικά σπάνιο υλικό από ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις.

Στο ντοκιμαντέρ διηγούνται επίσης ιστορίες προσωπικοί φίλοι του Leonard Cohen, όπως η Adrienne Clarkson και ο Larry «Ratso» Sloman, καθώς και τραγουδιστές για τους οποίους το «Hallelujah» αποτέλεσε έμπνευση, όπως η Judy Collins, η Brandi Carlile και ο Rufus Wainwright.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «The Holy of the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley & the Unlikely Ascent of Hallelujah» του Αμερικανού δημοσιογράφου Alan Light που κυκλοφόρησε το 2012. Δείτε το trailer εδώ.

Ο Leonard Cohen πέθανε στις 7 Νοεμβρίου 2016 σε ηλικία 82 ετών.

Το tracklist της συλλογής

1. Hallelujah (Live at Glastonbury 2008)

2. Suzanne

3. Bird on the Wire

4. Famous Blue Raincoat

5. Chelsea Hotel #2

6. Who by Fire

7. Dance Me to the End of Love

8. I’m Your Man

9. Anthem

10. The Future

11. In My Secret Life

12. Recitation w/ N.L. (A Thousand Kisses Deep)

13. Show Me the Place

14. Come Healing

15. You Got Me Singing

16. You Want It Darker

17. Thanks for the Dance