Leonard Cohen: Φόρος τιμής στην Ύδρα το music video για το «Moving On»

Στην Ύδρα, το καταφύγιο και απομονωτήριο του Leonard Cohen, γυρίστηκε το music video για το τραγούδι «Moving On».

Πέρυσι ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ του NOWNESS και της Sony Music Canada, στο πλαίσιο της οποίες πολλοί φημισμένοι κινηματογραφιστές ανταποκρίθηκαν με αξιοσημείωτες δημιουργίες για μεταθανάτιο άλμπουμ «Thanks For The Dance» του Leonard Cohen.

Η τελευταία δημιουργία που κατατέθηκε είναι μια όμορφη, λίγο μελαγχολική ταινία για το τραγούδι «Moving On», από τη Laure Prouvost.

Η βραβευμένη με Βραβείο Τέρνερ – το σημαντικότερο καλλιτεχνικό βραβείο που δίνεται κάθε χρόνο στη Βρετανία – Laure Prouvost ταξίδεψε για τα γυρίσματα στην Ύδρα, μαζί με τον συνεργάτη της Ciarán Wood.

Στην Ύδρα που ήταν καταφύγιο και απομονωτήριο του Leonard Cohen σε όλη τη ζωή του.

«Υπάρχει μια νοσταλγική μεσογειακή αύρα στη μουσική και στο πώς το τραγουδά» είπε σε ανακοίνωσή του, ο γιος του τραγουδοποιού, ο Adam Cohen.

«Θέλαμε να ξαναφέρουμε στον νου τις αναμνήσεις που είχε ο αφηγητής από την Ύδρα, να τον ξαναβάλουμε στο σπίτι όπου έγραψε το “Birds on a Wire”, με την αιθέρια παρουσία της Marianne στο διπλανό δωμάτιο».

Στην Ύδρα, αυτή τη Μέκκα των μποέμ τη δεκαετία του 1960, ο Leonard συνάντησε την ερωμένη και μούσα του, Marianne Ihlen.

Ο έρωτάς τους ήταν πηγή έμπνευσης πολλών τραγουδιών στα δύο πρώτα άλμπουμ του, τα «Songs of Leonard Cohen» (1967) και «Songs from a Room» (1969).

Το οπισθόφυλλο του δεύτερου άλμπουμ στολίζει μάλιστα μια διάσημη σήμερα φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η Marianne στο σπίτι τους στην Ύδρα, τυλιγμένη σε μια πετσέτα.

Λέγεται ότι η Marianne έπαιξε ρόλο στη δημιουργία ενός από τα πιο φημισμένα τραγούδια του Leonard Cohen, του «Bird on the Wire»: Μια μέρα, εντόπισε ένα πουλάκι πάνω σε τηλεφωνικό σύρμα που είχαν εγκαταστήσει πρόσφατα, είπε ότι μοιάζει σαν νότες γραμμένες σε πεντάγραμμο και ίσως ο Cohen να έγραφε ένα τραγούδι γι’ αυτό.

Η Marianne είναι επίσης το θέμα στο «Moving On», το θρηνητικό τραγούδι που γράφτηκε 50 χρόνια μετά τη συνάντησή τους, όταν ο Leonard έμαθε τον θάνατό της, το 2016.

Η ταινία της Γαλλίδας Laure Prouvost είναι μια οπτική ελεγεία σε αυτό το τραγούδι.

«Είχες την αίσθηση της διαχρονικότητας της Ύδρας, επέπλεε μέσα στην ησυχία, χωρίς αυτοκίνητα. Αισθάνθηκα συνδεδεμένη με όλα που είναι εκεί», είπε.

Και για το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ταινίας, την κλημεντίνη, η Prouvost εξήγησε ότι «η κλημεντίνη σημαίνει “έρωτας”. Η γεύση της ρευστότητάς της, γλυκιά και ξινή, στάζει ζωή».