9+1 αξέχαστες ερμηνείες του Leonard Cohen

Μέρος αρχικά μίας πολυσυλλεκτικής δουλειάς – φόρος τιμής στον Ισπανό ποιητή Federico García Lorca το 1986, ο Leonard Cohen επέλεξε το «Take This Waltz» και για το άλμπουμ «I’m Your Man» εκείνου του έτους.

Το «Famous Blue Raincoat» είναι ένα τραγούδι (από το άλμπουμ «Songs of Love and Hate» του ’71) που είχε γραφτεί με τη μορφή γράμματος και εξιστορεί το ερωτικό τρίγωνο μεταξύ του αφηγητή, μίας γυναίκας με το όνομα «Jane» και ενός άνδρα που είναι ο παραλήπτης αυτής της «επιστολής».

Παρόλο που έχει γραφτεί από τον ίδιο τον αξεπέραστο μύθο, το «First We Take Manhattan» ερμήνευσε πρώτη το 1987 η Αμερικανίδα Jennifer Warnes.

