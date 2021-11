Η Leona Lewis ανακοινώνει το «Christmas, With Love Always»

Το «Christmas, With Love Always» θα περιλαμβάνει αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και νέο υλικό.

Η Leona Lewis ανακοίνωσε τη κυκλοφορία μίας ειδικής επανέκδοσης του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ «Christmas, With Love» του 2013.

Η ανανεωμένη έκδοση, με τίτλο «Christmas, With Love Always», θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή και φυσική μορφή στις 19 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και νέο υλικό.

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Kiss Me It’s Christmas», το οποίο κυκλοφορεί ήδη, είναι η επιτυχία του αύριο, ένα υπέροχο ντουέτο με τον αγαπημένο όλων, τον Ne-Yo. Το τραγούδι υπογράφει ο Richard «Biff» Stannard (Spice Girls).

Στο «Christmas, With Love Always» επίσης θα βρείτε και μια εξαιρετική διασκευή του κλασικού disco ύμνου «If I Can’t Have You» των Bee Gees, σε μια εκδοχή μπαλάντας με πιάνο που αναδεικνύει τη μοναδική ερμηνεία με την οποία πάντα τραγουδά η Leona Lewis.

Το αρχικό άλμπουμ «Christmas, With Love» του 2013 είναι πιθανότερο γνωστό λόγω της επιτυχίας του single «One More Sleep», ένα τραγούδι που χάρισε στη Leona Lewis το ρεκόρ για την γυναίκα Βρετανίδα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα τραγούδια στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πέρυσι το «Christmas, With Love» γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει σημειώσει από το 2013. Τα κομμάτια του εμφανίζονται συνεχώς στο Top 10 των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με τα περισσότερα streams και κάθε χρόνο βρίσκεται στην ελίτ των εορταστικών τραγουδιών δίπλα σε κλασικά κομμάτια όπως το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey.

Η Leona Lewis, βραβευμένη με τρία Grammy και υποψήφια για επτά BRIT Awards, γιορτάζει φέτος τη συμπλήρωση 15 ετών από τη νίκη της στην τρίτη σεζόν του βρετανικού «X Factor» το 2006.

Ακολούθησε μία τρομερή σειρά επιτυχιών, με τη Leona Lewis να κυκλοφορεί πέντε άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του «Christmas, With Love» (2013), ενώ το «Spirit» (2007) είναι ο παρθενικός δίσκος γυναίκας καλλιτέχνιδας με τις υψηλότερες πωλήσεις τον 21ο αιώνα.

Το πρώτο της single, «Bleeding Love» (2007), έφτασε στο No. 1 σε 35 χώρες, με τη Leona Lewis να παραμένει στην πρώτη θέση στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου για 7 εβδομάδες. Το «Bleeding Love» ήταν το τραγούδι με τις υψηλότερες πωλήσεις το 2008 και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams.

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η Leona Lewis θα συμμετάσχει ως special guest σε 16 συναυλίες του Gary Barlow στο Ηνωμένο Βασίλειο.