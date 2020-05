Leon of Athens: Το music video για το «Communication» με τη συμμετοχή της Katerine Duska

Ένα music video υψηλής αισθητικής ντύνει με εικόνα το νέο single του Leon of Athens.

O Leon of Athens παρουσιάζει το music video για το «Communication», το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI / Universal.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Anemos», ενός τραγουδιού με ελληνικό στίχο που παίζεται δυνατά από τα περισσότερα ραδιόφωνα της χώρας και έχει φτάσει στο Top 3 του Spotify, η ίδια δημιουργική ομάδα συναντιέται ξανά

Ο Leon of Athens υπογράφει μαζί με την Katerine Duska και τον David Sneddon το νέο τραγούδι του «Communication», που θα περιλαμβάνεται στο επόμενο προσωπικό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι η καλλιτεχνική συνεργασία των τριών δημιουργών ξεκίνησε με το τραγούδι «Better Love» της Katerine Duska.

Το «Communication» είναι ένα δυναμικό, χορευτικό τραγούδι που βασίστηκε στην ιδέα της επικοινωνίας την εποχή του Instagram και του Tinder. Η παραγωγή έγινε στο Λονδίνο από τον Anu Pillai και τον Leon of Athens.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Portugal. The Man, η indie μπάντα που βραβεύτηκε με Grammy για την επιτυχία «Feel It Still», συνεργάστηκε με τον Leon of Athens σε ένα remix του «Communication».

Πρόκειται για μια επανεφεύρεση του πρωτότυπου κομματιού σε μια μη αναμενόμενη εικονοπλαστική εκδοχή του τραγουδιού, εμπνευσμένη από τους στίχους του.

Η συνεργασία προέκυψε μετά από συνάντηση του Leon με τον frontman της μπάντας John Gourley στο Firefly Music Festival στις ΗΠΑ, στο οποίο συμμετείχαν και οι δυο καλλιτέχνες πριν από ένα χρόνο.

Το remix έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Απρίλιο στο σταθμό Beats1 του Apple Music.

To music video του «Communication» έχει την υπογραφή του Maxim Kelly στη σκηνοθεσία.

«Αυτό το βίντεο είναι εμπνευσμένο από την εποχή των αγαπημένων μου indie ταινιών / sitcom, στις αρχές της δεκαετίας του ’90», σχολιάζει ο Leon of Athens.

«Ξεκινήσαμε να γυρίζουμε λίγες μέρες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να το κυκλοφορήσουμε. Έγιναν πολλά animation από τον σκηνοθέτη Maxim Kelly και homemade λήψεις από την Katerine Duska για να το ολοκληρώσουμε και είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας», προσθέτει.