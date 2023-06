Η Leigh-Anne Pinnock των Little Mix υπέγραψε σόλο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Warner Records

Η Leigh-Anne Pinnock υπέγραψε το πρώτο της σόλο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Warner Records, ενόψει της διάλυσης της Little Mix.

Τα μέλη των Little Mix επιβεβαίωσαν τον Δεκέμβριο τις φήμες που κυκλοφορούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ανακοίνωσαν ότι μετά την ολοκλήρωση της περιοδεία τους «Confetti Tour», τον Μάιο, θα προχωρήσουν ένα διάλειμμα από το συγκρότημα για να επικεντρωθούν στις προσωπικές καριέρες τους.

Τον Δεκέμβριο του 2020 από τις Little Mix είχε αποχωρήσει πρώτη η Jesy Nelson, η οποία ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.

Διαφήμιση

Ενώ και τα τρία μέλη των Little Mix φέρονται να πραγματοποιούν όλο αυτό το διάστημα διερευνητικές επαφές για το μέλλον τους, η Leigh-Anne Pinnock είναι η πρώτη που ανακοινώνει επίσημα το επόμενο βήμα της καριέρας της και τη συνεργασία της με τη Warner Records.

Η επίσημη βρετανική σελίδα της δισκογραφικής εταιρείας της Warner Music Group στο Twitter ανακοίνωσε ότι η 30χρονη τραγουδίστρια των Little Mix εντάσσεται στο δυναμικό της, γράφοντας σε ανάρτησή της: «Με χαρά καλωσορίζουμε τη Leigh-Anne Pinnock στην οικογένεια της Warner Records!».

Η Leigh-Anne Pinnock εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα σελίδα στην καριέρα της, γράφοντας σε μία ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για όσα πρόκειται να έρθουν».

Μία πηγή ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun» ότι «πολλές εταιρίες ήθελαν να κλείσουν τη Leigh-Anne, αλλά η Warner της ταίριαζε καλύτερα».

«Η Leigh-Anne αγαπάει αναμφισβήτητα τις Little Mix και πάντα θα τις αγαπάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της εδώ και καιρό», τόνισε.

Η Leigh-Anne Pinnock, η οποία είναι μητέρα δύο δίδυμων παιδιών, απέδειξε ότι διαθέτει όσα προσόντα χρειάζονται για να σταθεί στα πόδια της εντυπωσιάζοντας με τη συμμετοχή της στην ταινία «Boxing Day», η οποία έκανε πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας η Leigh-Anne Pinnock ερμήνευσε διάφορα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου σόλο τραγουδιού σε παραγωγή του hitmaker MNEK.

Η πηγή πρόσθεσε: «Οι Little Mix συνεργάζονται με τον MNEK εδώ και χρόνια και εκείνος έχει βοηθήσει στη δημιουργία των μεγαλύτερων επιτυχιών τους. Αλλά όσον αφορά τη σόλο καριέρα της ήθελαν να κάνουν κάτι ξεχωριστό».

«Έγραψαν μαζί το “Woman”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο “Boxing Day”, αλλά δεν το έκαναν μεγάλο θέμα. Έχουν επίσης και άλλα τραγούδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη σόλο καριέρα της. Η Leigh-Anne είναι τόσο ταλαντούχα και θέλει πραγματικά να αξιοποιήσει την παρουσία της στις Little Mix», ανέφερε.

Delighted to welcome Leigh-Anne Pinnock to the Warner Records family! ❤

Sign up to her mailing list to hear about exciting news first!https://t.co/fWVbJLRFw0 pic.twitter.com/d1rNflQCIn

— Warner Records UK (@warnerrecordsuk) February 2, 2022