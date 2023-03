Release Athens 2023: Leftfield και Boy Harsher στο πλευρό των Στέρεο Νόβα

Μία σπουδαία βραδιά για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής στο Release Athens 2023.

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Leftfield και τους Boy Harsher το Σάββατο 15 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το σπουδαίο σχήμα της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής και οι Αμερικανοί εκπρόσωποι της dark electronica θα πλαισιώσουν τους headliners Στέρεο Νόβα σε μία ανεπανάληπτη βραδιά έντασης και χορού.

Οι Leftfield σχηματίστηκαν το 1989 και σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την κυκλοφορία του «Not Forgotten», δημιούργησαν το πρότυπο που θα απομάκρυνε τη βρετανική house από το αμερικανικό στυλ που επικρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία.

Το πρώτο άλμπουμ τους, «Leftism» (1995), παραμένει σημείο αναφοράς της χορευτικής μουσικής, ένας υπέροχος συνδυασμός μουσικών στιλ και αψεγάδιαστων ρυθμών, που προτάθηκε για το Mercury Prize και αργότερα ψηφίστηκε στα δέκα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών από τους αναγνώστες του περιοδικού Q.

Μέσα από αυτό, αναδείχθηκε πολυάριθμα επιτυχημένα singles, όπως η θρυλική πλέον συνεργασία τους με τον John Lydon στο «Open Up», το «Original» με τη συμμετοχή της Toni Halliday των Curve, και φυσικά το «Release The Pressure», ένα αξεπέραστο dance anthem που δεν έχασε ποτέ τη θέση του στα sets των σπουδαιότερων DJs του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των ’90s, οι Leftfield ήταν μία αξεπέραστη δύναμη, ξεκινώντας την έκρηξη της βρετανικής dance σκηνής – μαζί με συγκροτήματα όπως οι Orbital, Underworld και Chemical Brothers – και εκτοξεύοντας την ηλεκτρονική μουσική από τα underground clubs στο mainstream και στα charts.

Μάλιστα, οι Leftfield έκλεισαν τη συγκεκριμένη δεκαετία με το «Rhythm and Stealth», άλλο ένα εξαιρετικό άλμπουμ που ανέδειξε singles όπως το «Africa Shox» και το επιβλητικό «Swords».

Το 2022, οι Leftfield επέστρεψαν με το «This Is What We Do», το οποίο πήρε εξαιρετικές κριτικές, και με σειρά ζωντανών εμφανίσεων, κυρίως στη Βρετανία.

Όλο αυτό το διάστημα, οι Leftfield θεωρούνται ένα από τα καθοριστικά live acts της σκηνής με την περίφημη πλέον περιοδεία «Liveism», που ακολούθησε την κυκλοφορία του «Leftism», να δημιουργεί έναν ολόφρεσκο τρόπο παρουσίασης στη χορευτική μουσική, μετατρέποντας τις συναυλίες τους σε μεγάλο γεγονός, σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι.

Το Σάββατο 15 Ιουλίου, αυτό το πάρτι θα στηθεί στο Release Athens 2023 στην Πλατεία Νερού, σε μία σπουδαία βραδιά για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής – και όχι μόνο.

Boy Harsher

Το δίδυμο των Boy Harsher αποτελείται από την τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Jae Matthews και τον παραγωγό Augustus Muller.

Οι δυο τους σπούδαζαν κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο της Savannah και από εκεί ξεκίνησε το αρχικό τους ενδιαφέρον για τη μουσική. Η Matthews έγραφε σενάρια και ο Muller συνέθετε το soundtrack για αυτές τις μη-υπαρκτές ταινίες.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, έχουν αποτελέσει αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να αποκαλέσουν το χρυσό πρότυπο του σύγχρονου darkwave και του industrial.

Τα EPs «Lesser Man» και «Country Girl», καθώς και το πρώτο άλμπουμ τους, «Yr Body Is Nothing», οδήγησαν τους Boy Harsher σε εκτεταμένες περιοδείες και sold out συναυλίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, όπου έγιναν γνωστοί για τις ριψοκίνδυνες και συγκλονιστικές ζωντανές τους εμφανίσεις.

Η κυκλοφορία του «Careful», το 2019, γιγάντωσε τη φήμη τους αφού αποθεώθηκε από τα μεγαλύτερα μουσικά media του πλανήτη, όπως τα Pitchfork, Resident Advisor και NPR Music.

Το 2022, οι Boy Harsher επέστρεψαν με νέο δίσκο, το soundtrack της δικής τους μικρού μήκους ταινίας, με τίτλο «The Runner».

Είναι μία «συμφιλίωση» με τους αβέβαιους καιρούς μέσα στους οποίους δημιουργήθηκε, σε ήχο και εικόνα, αλλά και ένα βήμα μπροστά για την dark pop του συγκροτήματος. Συγχορδίες του συνθεσάιζερ πάνω σε «θυμωμένες» μπασογραμμές, με την ερωτική και αιθέρια φωνή της Jae Matthews να προστάζει για χορό.

Πληροφορίες

Η προπώληση συνεχίζεται προς 23 €. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 80 €. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Διάθεση εισιτηρίων

– Τηλεφωνικά στο 11876

– Online στα releaseathens.gr / viva.gr

– Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr.