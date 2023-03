Led Zeppelin: Ο Jimmy Page μοιράζεται το demo «The Seasons» που έγινε το «The Rain Song»

Ο Jimmy Page εξηγεί την ιστορία του τραγουδιού που έγινε το «The Rain Song».

Ο Jimmy Page των Led Zeppelin μοιράστηκε ένα ακυκλοφόρητο demo με τίτλο «The Seasons», το οποίο αργότερα έγινε γνωστό με τον τίτλο «The Rain Song» και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Houses Of The Holy» του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 1973.

Ο εμβληματικός κιθαρίστας έδωσε στη δημοσιότητα ένα animated μουσικό βίντεο για το «The Seasons» με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Houses Of The Holy».

Παράλληλα, ο Jimmy Page έγραψε ένα σημείωμα για την ιστορία του τραγουδιού, εξηγώντας πώς το «The Seasons» έγινε τελικά το «The Rain Song».

«Η αρχική ιδέα μου για τα τραγούδια με τα οποία θα ξεκινούσε το “Houses Of The Holy” ήταν να υπάρχει μία σύντομη εισαγωγή, μία δυναμική ορχηστρική εισαγωγή με πολυεπίπεδες ηλεκτρικές κιθάρες, η οποία θα περνούσε στο “The Seasons”, το οποίο αργότερα πήρε τον τίτλο “The Rain Song”», ανέφερε.

«Και πάλι θα υπήρχε μία αντίθετη ορχηστρική κίνηση ακουστικής κιθάρας με melotron που θα μπορούσε να οδηγήσει στο πρώτο τραγούδι του άλμπουμ και στον πρώτο στίχο του τραγουδιού», συνέχισε.

«Το “The Seasons” ήταν ένα σημείωμα προς τον εαυτό μου, μία υπενθύμιση της αλληλουχίας του τραγουδιού και των διαφόρων ιδεών που είχα γι’ αυτό στο εμβρυακό στάδιό του. Το είχα δουλέψει κατά τη διάρκεια ενός απογεύματος στο σπίτι», θυμήθηκε.

«Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της εισαγωγής που τώρα τιτλοφορείται “The Plumpton and Worcester Races”, γεννήθηκε το ενδιάμεσο τμήμα και η εισαγωγή πήρε τη μορφή του τραγουδιού, “The Song Remains The Same”», εξήγησε ο Jimmy Page.

Αυτές οι πρόβες έγιναν στο Puddle Town στον ποταμό Piddle στο Ντόρσετ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρώτο μέρος των ηχογραφήσεων έγινε στα Olympic Studios με τον George Chkiantz.

Στη συνέχεια, οι Led Zeppelin έκαναν ηχογραφήσεις στο Stargroves, την εξοχική κατοικία του Mick Jagger, και, όπως και στο Headley Grange, με το φορτηγό ηχογράφησης των Rolling Stones.

«Το “The Song Remains The Same” παίχτηκε σε μια 12χορδη Fender, την ίδια που χρησιμοποιήθηκε στο “Becks Bolero”, με τη νούμερο ένα έμπιστή μου Les Paul σε overdubs», πρόσθεσε ο Jimmy Page.

«Το “The Rain Song” ήταν ένα ανορθόδοξο κούρδισμα σε ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα. Στις ζωντανές εμφανίσεις, έγινε μία εξάσκηση για τη διπλή κιθάρα», ανέφερε.

Το «Houses Of The Holy» ήταν ο πέμπτος δίσκος των Led Zeppelin και περιείχε επίσης τα «The Songs Remains The Same» και «No Quarter». Ωστόσο, το ομώνυμο τραγούδι έμεινε στο συρτάρι και κυκλοφόρησε στο διπλό άλμπουμ «Physical Graffiti» του συγκροτήματος δύο χρόνια αργότερα.

Το εξώφυλλο του «Houses Of The Holy» σχεδιάστηκε από την Hipgnosis και βασίστηκε σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο Giant’s Causeway στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το άλμπουμ «Houses Of The Holy» των Led Zeppelin έχει γίνει διαμαντένιο από στις ΗΠΑ, καθώς έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων.