Οι LCD Soundsystem επιστρέφουν με νέο τραγούδι μετά από πέντε χρόνια

Οι LCD Soundsystem έχουν ετοιμάσει ένα νέο τραγούδι για την ταινία «White Noise» του Netflix.

Η επερχόμενη ταινία «White Noise» του Netflix θα μπορούσε να διεκδικήσει το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με ένα νέο τραγούδι από το επιτυχημένο dance-rock συγκρότημα LCD Soundsystem.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, η νέα ταινία του σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού Noah Baumbach, θα περιλαμβάνει το single «New Body Rhumba», το πρώτο νέο τραγούδι των LCD Soundsystem μετά από πέντε χρόνια. Το single θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2022.

Οι LCD Soundsystem, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Μπρούκλιν το 2002 από τον DJ, παραγωγό και frontman James Murphy, κυκλοφόρησαν μία σειρά από δυνατά άλμπουμ πριν διαλυθούν το 2011 με μία μεγάλη αποχαιρετιστήριας συναυλίας στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, η οποία καταγράφηκε στη συναυλιακή ταινία «Shut Up and Play the Hits».

Ωστόσο μόλις πέντε χρόνια αργότερα, το 2016, οι LCD Soundsystem επανασυνδέθηκαν για να εμφανιστούν ως επικεφαλής στο φεστιβάλ «Coachella», για μία νέα περιοδεία και για ένα νέο άλμπουμ.

Το άλμπουμ, «American Dream», κυκλοφόρησε το 2017 και χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του Grammy, με το τραγούδι «Tonite» να κερδίζει την επόμενη χρονιά το βραβείο για την Καλύτερη Dance Ηχογράφηση.

Στα τέλη του 2021, οι LCD Soundsystem πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων 20 εμφανίσεών τους στο «Brooklyn Steel», αλλά αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις τελευταίες συναυλίες τους λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού.

Το Netflix έχει καταγράψει μία εντυπωσιακή πορεία στις υποψηφιότητες των μουσικών κατηγοριών στα Βραβεία Όσκαρ, συγκεντρώνοντας πέντε υποψηφιότητες τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τραγούδια όπως το «Mighty River» της Mary J. Blige από την ταινία «Mudbound».

Η πλατφόρμα streaming είχε επίσης εξαιρετικές επιδόσεις και στην κατηγορία της Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, έχοντας κερδίσει πέντε υποψηφιότητες από το 2020, μεταξύ των οποίων και για τη μουσική του Randy Newman για την ταινία «Marriage Story» του Noah Baumbach.

Τη μουσική του «White Noise» θα υπογράψει ο υποψήφιος για τέσσερα Όσκαρ Danny Elfman, ο οποίος συμμετείχε και στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» των Marvel Studios.

Η ταινία «White Noise» θα ανοίξει τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και της Νέας Υόρκης φέτος. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ίδια ταινία θα ανοίξει την ίδια χρονιά τα δύο φεστιβάλ.

Το «White Noise» είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Don DeLillo και αφηγείται την ιστορία μίας σύγχρονης αμερικανικής οικογένειας που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές συγκρούσεις της καθημερινότητας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Adam Driver, Greta Gerwig και Don Cheadle («Hotel Rwanda»). Ο Noah Baumbach έχει προταθεί για τρία βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες «The Squid and the Whale» (Δεσμοί Διαζυγίου) και «Marriage Story» (Ιστορία Γάμου).

Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία κυκλοφορίας του «White Noise. Στο teaser από το trailer της ταινίας που δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα αναφέρεται ότι «έρχεται σύντομα».