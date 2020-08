Η Lauryn Hill τραγουδά σε νέο φιλμ της Louis Vuitton

Η Lauryn Hill ερμηνεύει με πάθος κλασικά τραγούδια της.

Το «Doo Wop (That Thing)» τραγουδά η Lauryn Hill στο νέο φιλμ που έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα η Louis Vuitton.

H διάρκειας 21 λεπτών ταινία συμπίπτει με το show για την ανδρική κολεξιόν άνοιξη / καλοκαίρι 2021 του οίκου ειδών πολυτελείας που έλαβε χώρα νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο στη Σαγκάη.

«Η Ms. Lauryn Hill δημιούργησε μια πρωτότυπη ηχογράφηση που γεννήθηκε από κατάπληξη, ανυποχώρητη χαρά και ηχητική φαντασία» λέει ο Virgil Abloh, ο διευθυντής δημιουργικού στις ανδρικές κολεξιόν της Louis Vuitton.

«Για μένα, η Ms. Lauryn Hill είναι για πάντα μούσα», υπογραμμίζει.

Σε σκηνοθεσία της Naima Ramos-Chapman, η ασπρόμαυρη μικρού μήκους ταινία δείχνει τη Lauryn Hill να ερμηνεύει με πάθος , μαζί με μία μπάντα, έξι τραγούδια.

Πρόκειται ο «Guarding The Gates» από το άλμπουμ «Queen & Slim», το «Black Rage» καθώς και αγαπημένα κλασικά της κομμάτια από το ιστορικό άλμπουμ της με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της το 1998, το «The Miseducation of Lauryn Hill» – τα «Everything is Everything», «Lost Ones», «Ex Factor» και, βεβαίως, το «Doo Wop (That Thing)».

Η ηχογράφηση αυτών των ερμηνειών έγινε στα τέλη Ιουλίου στο MLH Studio στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στο show του Virgil Abloh στη Σαγκάη στις 7 Αυγούστου, με προβολή της σε οθόνη κάπου στη μέση της εξέλιξης του ντεφιλέ.

Η Lauryn Hill ανακοίνωσε ότι ο Virgil Abloh και ο οίκος Louis Vuitton θα έκαναν δωρεά στο ίδρυμα MLH Foundation και «το σύνολο των ποσών θα πήγαινε σε επιχειρήσεις Μαύρων που υπέστησαν πλήγμα από την COVID-19 και άλλα δεινά».