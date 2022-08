Η Lauren Spencer-Smith κυκλοφορεί το νέο single «Narcissist»

Το τρίτο single της 18χρονης Lauren Spencer-Smith για το 2022.

Η Lauren Spencer-Smith, το ταλέντο της νέας γενιάς, η οποία με την ερμηνευτική και μουσική ευελιξία της είναι έτοιμη να γίνει το αστέρι του 2022, κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single και music video «Narcissist».

Το «Narcissist» είναι μία πανέμορφη pop μπαλάντα με την υπογραφή και την ερμηνεία της Lauren Spencer-Smith και τη σφραγίδα του Greg Kurstin (Adele, Sia, Beck) στην παραγωγή.

Το τραγούδι απογειώνει την ήδη αποδεδειγμένη ικανότητα της Lauren Spencer-Smith να γράφει υπερβολικά συγκεκριμένες αλλά και καθολικά οικείες ιστορίες για την αγάπη και τη ζωή.

Το «Narcissist» αξιοποιεί την παγκόσμια ορμή που δημιούργησαν το «Fingers Crossed» και το «Flowers», οι δύο πρώτες κυκλοφορίες της Lauren Spencer-Smith φέτος.

Το «Fingers Crossed», το single που την έκανε να ξεχωρίσει, έφτασε στο Νο. 1 του Apple Music Global Chart, στο Νο. 1 του Spotify στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Νο. 2 του Spotify στις ΗΠΑ και στο Top 10 του παγκόσμιου chart του Spotify. Το «Flowers» σημείωσε την υψηλότερη νέα είσοδο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του στο αμερικανικό και στο παγκόσμιο chart του Spotify και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του iTunes.

Το «Narcissist» καταφθάνει μετά την ανακοίνωση της πρώτης μεγάλης headlining περιοδείας της Lauren Spencer-Smith σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου και θα κάνει 8 στάσεις σε πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά, όπως η γενέτειρά της, το Βανκούβερ, το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, η Ουάσινγκτον, το Τορόντο και η Νέα Υόρκη και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Lauren Spencer-Smith θα σας ενημερώνει για όσα έχει στο μυαλό της.

Όταν παίρνει το μικρόφωνο, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από τη Νήσο Βανκούβερ μοιράζεται ιστορίες που συνήθως λένε μεταξύ τους μόνο οι κολλητοί φίλοι μετά τη δύση του ήλιου. Τα αφιλτράριστα συναισθήματά της έχουν την ίδια δυνατή απήχηση με την εκπληκτική φωνή της, καταγράφοντας τα καλά, τα κακά και όλα τα ενδιάμεσα της ζωής με αιχμηρούς στίχους και ακόμα πιο αιχμηρές μελωδίες.

Ενώ ισορροπούσε ανάμεσα στη δουλειά, στο σχολείο και στην εκμάθηση πιάνου και κιθάρας, η Lauren Spencer-Smith ανέβαζε άφθονα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. μία ημέρα, τραγούδησε το «Always Remember Us This Way» της Lady Gaga από την ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) μέσα στο φορτηγό του πατέρα της. Το βίντεο, που τράβηξε ο πατέρας της, συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές στο Facebook.

Το 2020, το «American Idol» την κάλεσε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς και βρέθηκε στο Top 20. Ακολούθησαν αμέτρητες συναντήσεις για τη δημιουργία τραγουδιών, καθώς η Lauren Spencer-Smith βελτίωνε τις ικανότητές της δίπλα σε αρκετούς γνωστούς παραγωγούς και ακόμη περισσότερα ανεξάρτητα ταλέντα. Εν μέσω του lockdown για τον COVID-19, εγκαινίασε τη σελίδα της στο TikTok με σταθερή ροή περιεχομένου.

Η Lauren Spencer-Smith απέκτησε δυναμική στα social media με μια εκπληκτική διασκευή του «All I Want» της Olivia Rodrigo και πρωτότυπα τραγούδια όπως το «For Granted» και το «Back To Friends». Ωστόσο, τη μεγάλη επιτυχία έφερε το «Fingers Crossed».

Ένα βίντεο τραβηγμένο σε smartphone με την unplugged εκτέλεση του τραγουδιού από τη Lauren Spencer-Smith έβαλε φωτιά στο TikTok, συγκεντρώνοντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο προβολές στην πλατφόρμα, ενώ ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Αφού κέρδισε την αναγνώριση, η Lauren Spencer-Smith συστήνεται ολοκληρωμένα με μια σειρά από ολοκαίνουργιο singles και παράλληλα ετοιμάζει πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της.