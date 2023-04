Lauren Spencer-Smith, GAYLE και Em Beihold συνεργάζονται στο «Fantasy»

Τρεις από τις πιο ταλαντούχες νέες φωνές της pop ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Lauren Spencer-Smith συνεργάζεται με την GAYLE και την Em Beihold στο νέο single της «Fantasy».

Το δυναμικό pop anthem αναδεικνύει την εντυπωσιακή φωνή της Lauren Spencer-Smith καθώς τραγουδά για τις προσπάθειές της να ξεπεράσει μια τοξική σχέση, ενώ η GAYLE και η Em Beihold εκφράζουν το ίδιο συναίσθημα.

Στο μουσικών για το «Fantasy» πρωταγωνιστεί η αναμφισβήτητη χημεία των τριών καλλιτέχνιδων, καθώς αποτυπώνουν στην οθόνη τη δύναμη της γυναικείας φιλίας.

«Όταν έγραφα το “Fantasy”, ήθελα να αποτυπώσω πόσο δύσκολες είναι οι τοξικές σχέσεις και ότι μπορεί να είναι μία δυνατή πράξη το να βγαίνεις από αυτές τις σχέσεις. Οι GAYLE και Em ταυτίστηκαν αμέσως με το θέμα και οι στίχοι τους βοήθησαν να φτάσει το τραγούδι σε άλλο επίπεδο», δηλώνει η Lauren Spencer-Smith

Η Lauren Spencer-Smith, «το breakthrough act του 2022», είναι έτοιμη να ζήσει μια χρονιά ορόσημο το 2023.

Η 19χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από το Nanaimo του Vancouver Island του Καναδά, παρουσιάζει το «Fantasy», καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ της, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι από την Island Records/Republic Records.

Μέχρι σήμερα, η Lauren Spencer-Smith έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως. Το «Fingers Crossed» την εκτόξευσε στα charts και έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν το «Fingers Crossed» και οι εξίσου συναισθηματικές pop μπαλάντες «Flowers», «Narcissist» και «Best Friend Breakup».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lauren Spencer Smith (@laurenspencersmith)

Η Lauren Spencer-Smith ήταν υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και τραγούδησε στα People’s Choice Awards 2022, ενώ το Apple Music την επέλεξε ως έναν από τους «πέντε επιτυχημένους πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες του 2022». Έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια για την ευελιξία της, τη δύναμη της φωνής της και τις λεπτομέρειες των τραγουδιών της.

Το πρώτο EP της 18χρονης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού GAYLE, με τίτλο «a study of the human experience volume one», εξερευνά συναισθήματα όπως η ευαλωτότητα, η σύνδεση και η αυτοαποδοχή.

Το EP περιλαμβάνει την τριπλά πλατινένια επιτυχία «abcdefu» που χάρισε στην GAYLE μια υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy του Τραγουδιού της Χρονιάς και πολλές άλλες υποψηφιότητες για βραβεία. Το δεύτερο EP της, «a study of the human experience volume two», δίνει συνέχεια στην ειλικρίνεια και την αλήθεια του προκατόχου του.

Η GAYLE, η οποία έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια για τις ζωντανές εμφανίσεις της, συνοδεύει αυτή τη στιγμή την Taylor Swift στην περιοδεία της «The Eras Tour».

Η πλατινένια pop τραγουδίστρια Em Beihold συνδέεται με το κοινό της μέσω της απόλυτης ειλικρίνειας, των ανασφαλειών και του χιούμορ της.

Η επιτυχία της «Numb Little Bug» έχει συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια streams και την ανέβασε στο Νο. 1 του Billboard Emerging Artists Chart. Το EP της «Egg In The Backseat» κέρδισε την αναγνώριση των κριτικών και το ντουέτο της με τον Stephen Sanchez στο «Until I Found You» διαθέτει πάνω από 230 εκατομμύρια ροές στο Spotify.

Η Em Beihold κυκλοφόρησε πρόσφατα το «Rollercoasters Make Me Sad» και πρόκειται να συνοδεύσει τον Lewis Capaldi στην περιοδεία του.