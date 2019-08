Για τη νέα δισκογραφική δουλειά της μίλησε η Lauren Jauregui.

Η Lauren Jauregui αποκάλυψε ότι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το «Billboard», η τραγουδίστρια των Fifth Hamony ρωτήθηκε σχετικά με το σόλο δίσκο της στο κόκκινο χάλι των πρόσφατων Teen Choice Awards 2019, στα οποία κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Choice Female Artist» επικρατώντας των Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Halsey και Taylor Swift.

Αφού ανέφερε ότι το άλμπουμ της θα γίνει πραγματικότητα – εκτός απροόπτου – εντός του 2020, πρόσθεσε: «Σας καταλαβαίνω παιδιά. Το υπόσχομαι.»

Μέχρι στιγμής η Lauren Jauregui έχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικά τραγούδια και ετοιμάζεται για το επόμενο.

Τον Οκτώβριο του 2018 έκανε το σόλο ντεμπούτο της με το single «Expectations» και τον Ιανουάριο παρουσίασε το «More Than That». Το επόμενο διάστημα η 23χρονη τραγουδίστρια αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Running», στο οποίο θα συμμετέχει η ανερχόμενη Βρετανίδα Arlissa. Το music video για το «Running» έχει ήδη γυριστεί.

«Είμαι τόσο υπερήφανη για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να διατυπώνω την άποψή μου», δήλωσε η Lauren Jauregui τον Ιούνιο αναφορικά με τα καινούργια τραγούδια της.

Είμαι emo, οπότε θα ακούσετε βαθυστόχαστους, σκοτεινούς στίχους, βγαλμένους από την ψυχή μου, αλλά και μερικά bops… Θα είναι πραγματικά διασκεδαστικό», πρόσθεσε για το πρώτο άλμπουμ της. «Περιμένω με ενθουσιασμό να το μοιραστώ με τον κόσμο, όμως συμμαζεύω ακόμα τα πάντα και ολοκληρώνω μερικά τραγούδια.»