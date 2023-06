Latto και Cardi B συνεργάζονται στο «Put It On Da Floor Again»

Η Latto ενώνει τις δυνάμεις της με την Cardi B για το remix του «Put It On Da Floor».

Η Latto συνεργάζεται με την Cardi B στο «Put It On Da Floor Again».

Το single κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music μαζί με ένα music video στο οποίο κάνουν εμφανίσεις – έκπληξη ο Offset, ο BabyDrill και η αστέρας του γυναικείου μπάσκετ του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα (LSU), Angel Reese.

Η Latto παρουσίασε για πρώτη φορά την αρχική έκδοση του «Put It On Da Floor» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο φεστιβάλ Coachella τον Απρίλιο.

Το «Put It On Da Floor», σε παραγωγή των Go Grizzly (Future), Squat & Pooh Beatz (Jack Harlow), έχει συγκεντρώσει πάνω από 15 εκατομμύρια streams παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ παράλληλα έχει συμπεριληφθεί σε πολλές λίστες αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των RapCaviar, Rap Life, New Music Daily και άλλων.

Έχοντας πάνω από 250.000 video creations στο TikTok, το single έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot Trending Songs Chart του Billboard, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 15 του Hot 50 US Chart του TikTok και έχει λάβει την υποστήριξη καλλιτεχνών όπως οι Lil Nas X, Yung Miami, Lizzo, Coco Jones, Meek Mill και άλλοι.

Η Latto έκλεισε την περασμένη χρονιά λαμβάνοντας δύο υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2023 για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη και την Καλύτερη Μελωδική Rap Ερμηνεία με το «Big Energy (Live)», εκτός από τις υποψηφιότητές της για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη στα People’s Choice Awards και BET Awards του 2022.

Επίσης, βραβεύθηκε με το Breakthrough Artist Award στην εκδήλωση Variety Hitmakers για το 2022 και πρόσφατα έλαβε το βραβείο Powerhouse Award στα Women in Music Awards 2023 του Billboard.

Τώρα, η Latto συνοδεύει τη Lizzo στο δεύτερο σκέλος της περιοδείας της «Special Tour».

Με πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες και με τις διακρίσεις να συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι ξεκάθαρο ότι η Latto έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να γίνει μία παγκόσμια σταρ.

Μετά την κυκλοφορία του δύο φορές πλατινένιου single της «Big Energy» τον Σεπτέμβριο του 2021, η Latto απέκτησε αναπόδραστη παρουσία στη μουσική βιομηχανία.

Η Latto έγραψε ιστορία με το «Big Energy» ως η πρώτη γυναίκα ράπερ που κατέκτησε το Νο. 1 στα pop, rhythm και urban ραδιόφωνα των ΗΠΑ.

Συνολικά, είναι επίσης η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα εδώ και 12 χρόνια που σημειώνει αυτό το επίτευγμα, ακολουθώντας τα βήματα της Rihanna (με το «Rude Boy»), Alicia Keys («No One»), Beyoncé («Irreplaceable»), Mary J. Blige («Be Without You») και Mariah Carey («We Belong Together»), των πέντε τελευταίων γυναικών που είχαν σημειώσει το ίδιο ορόσημο στο παρελθόν.

Πέρυσι, η Latto ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο της Κορυφαίας Rap Γυναίκας Καλλιτέχνιδας στα Billboard Music Awards 2022, όπου τραγούδησε το «Big Energy»,

Η Latto έκανε άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στα τέλη Ιουνίου με ένα medley από το «It’s Givin» και το «Big Energy (Remix)» – για το τελευταίο υποδέχθηκε τη Mariah Carey και τον Young Dirty Bastard – αφού κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα BET Awards 2022.

Νωρίτερα φέτος, η Latto τραγούδησε στην εκδήλωση του Spotify για τους καλλιτέχνες που ήταν υποψήφιοι για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, στο θρυλικό Pre-Grammy Gala του Clive Davis και στα Women in Music Awards 2023 του Billboard.