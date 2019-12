H Λατίνα Paloma Mami έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα (video)

Η Paola Mami έχει δημιουργήσει ένα νέο latin urban κύμα με το οποίο έχει ξεχωρίσει.

Ήταν το ένστικτό της που έπεισε την ανερχόμενη Paloma Mami να κυνηγήσει μία καριέρα στη μουσική.

Η viral επιτυχία που έκανε με το single «Not Steady» που κυκλοφόρησε μόνη της, της χάρισε ένα συμβόλαιο με τη Sony Music Latin και πλέον είναι έτοιμη να φέρει ένα φρέσκο vibe στην μουσική σκηνή.

Γεννημένη στην Χιλή αλλά έχοντας ζήσει όλη τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, η ανερχόμενη latin star προσπαθεί να εντάξει και τις δύο καταγωγές της στον ήχο της, δημιουργώντας ένα νέο latin urban κύμα με το οποίο έχει ξεχωρίσει.

Συγκεκριμένα, η Paloma Mami έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 715 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, ενώ έχει ενταχθεί στις λίστες «21 under 21», «Female Latin Artist To Keep On Your Radar: και «YouTube Artist To Watch 2019».

Με μόλις τέσσερις επίσημες κυκλοφορίες, η Paloma έχει γίνει η Χιλιανή τραγουδίστρια με τα περισσότερα streams στο Spotify.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το νέο της single με τίτλο «Mami» από την Panik Records και τη Sony Music.

Η Paloma Mami δήλωσε για το τραγούδι: «Έγραψα το “Mami” για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Όλες πρέπει να νιώθουμε βασίλισσες και ότι με θέληση μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα».

Έχοντας ήδη κατακτήσει την αποδοχή, καθώς το τραγούδι έχει συμπεριληφθεί σχεδόν σε όλες τις μεγάλες playlists, είναι σίγουρο πως το «Spotlight» του 2020 θα είναι πάνω στην Paloma Mami.