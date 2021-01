Το «Last Christmas» των Wham! για πρώτη φορά στο No. 1 των βρετανικών charts

Το «Last Christmas» κατακτά την κορυφή.

Η κλασική χριστουγεννιάτικη επιτυχία «Last Christmas» των Wham! κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή των βρετανικών charts, 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Το «Last Christmas» ανέβηκε από την τρίτη στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου έχοντας συγκεντρώσει 9,2 εκατομμύρια streams στη χώρα και έθεσε νέο ρεκόρ για το τραγούδι με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής μέχρι να κυριαρχήσει στην πρώτη θέση των βρετανικών charts.

Η διαχρονική επιτυχία των Wham! κατέρριψε το ρεκόρ του τραγουδιού «(Is This the Way to) Amarillo» του Tony Christie, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάρτιο του 2005, 33 χρόνια και 4 μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Ο Martin Talbot, διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής Εταιρείας των Επίσημων Charts (Official Charts Company) δήλωσε:

«Αυτό είναι ένα φανταστικό ρεκόρ για το “Last Christmas”. Μόλις λίγες εβδομάδες αφού το “All I Want For Christmas Is You” της Mariah Carey έφτασε στο νούμερο 1 μετά από 26 χρόνια αναμονής, ήρθε η ώρα για το τραγούδι των Wham! για να αφήσει τον δικό του αντίκτυπο μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείχνει πραγματικά πόσο λατρεύει το βρετανικό κοινό τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια».

Το «Last Christmas» ήταν το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είχε καταφέρει ποτέ να αντικρίσει το No. 1 των charts. Εκτιμάται ότι το τραγούδι έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 1,9 εκατομμύρια καθαρές πωλήσεις.

Ο τίτλος περνά τώρα στο «Moves Likes Jagger» των Maroon 5 με τη συμμετοχή της Christina Aguilera, το οποίο έχει σημειώσει 1,55 εκατομμύρια καθαρές πωλήσεις στη βρετανική αγορά και έχει φτάσει μόνο μέχρι τη δεύτερη θέση του τοπικού chart, το 2011.

Το «Last Christmas» των Wham!, οι οποίοι αποτελούνταν από τους George Michael και Andrew Ridgeley, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1984 και εκείνη την περίοδο παρέμεινε για πέντε εβδομάδες στο No. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου, πίσω από το «Do They Know It’s Christmas?» των Band Aid.

Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά και αναρριχήθηκε μέχρι το No. 6. Από το 2007, όταν άρχισαν να συνυπολογίζονται τα downloads στα βρετανικά charts, το «Last Christmas» εμφανίστηκε στο Top 40 άλλες δεκατρείς φορείς, φτάνοντας στο No. 2 το 2018.

Την παραμονή των φετινών Χριστουγέννων, μια ημέρα πριν τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από το θάνατο του George Michael, το «Last Christmas» έγινε το δεύτερο τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες.