Η Lady Gaga βάζει εκατό εκατομμύρια δολάρια στο λογαριασμό της.

Η «Mother Monster» υπέγραψε τη συμφωνία με το καζίνο «Monte Carlo» του Λας Βέγκας, προκειμένου να δώσει μία σειρά συναυλιών στο «Park Theater» σε μήκος δύο χρόνων, ξεκινώντας από τις αρχές Δεκεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το «Variety», η αστέρας της pop θα πραγματοποιήσει 74 εμφανίσεις στον πολυτελή χώρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να δώσει περισσότερα shows.

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, η 31χρονη τραγουδίστρια θα αμείβεται με ένα ποσό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων μετά από κάθε συναυλία.

Η συμφωνία φέρεται να έχει υλοποιηθεί με τη συμβολή του ατζέντη Christian Carino, το σύντροφο της Lady Gaga, για τους οποίους φημολογείται ότι έχουν αρραβωνιαστεί μακριά από τα ανεπιθύμητα φλας των φωτογράφων.

«Οι φήμες είναι αλήθεια! Θα έχω τη δικό μου χώρο στο “Park Theater” του “MGM”. Ετοιμαστείτε για ένα ολοκαίνουριο show! Ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω κορίτσι του Λας Βέγκας, είμαι τόσο ενθουσιασμένη», έγραψε η Αμερικανίδα στα κοινωνικά δίκτυα.

The rumors are true! I will have my own residency at MGM’s Park Theater. Get ready for a brand new show!! It’s been my lifelong dream to be a Las Vegas girl, I’m so overjoyed! LOVE YOU LITTLE MONSTERS WE DID IT, MEET ME IN Las Vegas!! #LasVegasGoesGaga pic.twitter.com/UhPdW5wgXu

— Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2017