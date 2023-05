Lars Ulrich: «Το νέο κύμα του βρετανικού heavy metal είναι μεγάλο μέρος των Metallica»

«Είναι για εμάς στους Metallica ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει».

O Lars Ulrich μίλησε για τη διαρκή εκτίμηση των Metallica για το New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM), το μνημειώδες βρετανικό και ευρωπαϊκό metal κίνημα που διήρκεσε από το 1979 έως το 1982.

«Είναι ένα μεγάλο μέρος του λόγου που υπάρχουν οι Metallica και είναι ένα μεγάλο μέρος του λόγου που, προφανώς, καθόμαστε ακόμα εδώ», δήλωσε ο ντράμερ σε μια νέα συνέντευξη με τον Ιάπωνα μουσικοκριτικό και ραδιοφωνικό παρουσιαστή Masa Ito από το «Rock City» του TVK,

Ο Lars Ulrich πρόσθεσε ότι «οι λίστες αναπαραγωγής στο iPhone του και οι λίστες αναπαραγωγής στο αυτοκίνητό του και η μουσική που ακούει» αποτελούνται από τραγούδια της σκηνής του NWOBHM.

«Χθες -δεν αστειεύομαι- άκουγα το “Good Morning Freedom” των Def Leppard, άκουγα τους Hollow Ground, το single αυτού του συγκροτήματος Hollow GROUND, ένα από τα λιγότερο γνωστά συγκροτήματα του βρετανικού heavy metal, σε μία από τις λίστες αναπαραγωγής στο αυτοκίνητό μου καθώς οδηγούσα για να πάω τον γιο μου στο σχολείο και στις προπονήσεις του», περιέγραψε.

«Το New Wave Of British Heavy Metal είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου, είναι ένα μεγάλο κομμάτι των Metallica. Το New Wave Of British Heavy Metal είναι για εμάς στους Metallica ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει. Και είναι κάτι στο οποίο κινούμαστε μέσα και έξω για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Lars Ulrich εξήγησε επίσης πώς το NWOBHM συνεχίζει να επηρεάζει τη μουσική των Metallica μέχρι σήμερα.

«Ξέρω ότι υπάρχει πολύς κόσμος που συνδέει το (πρόσφατο single) “Lux Æterna” με το New Wave Of British Heavy Metal. Και μπορώ να σας πω και να τους κοιτάξω όλους στα μάτια και να πω, ότι αυτό δεν ήταν απαραίτητα μία κραυγή μάχης», είπε.

«Όταν καθίσαμε κάτω, δεν είπαμε: “Ας γράψουμε ένα τραγούδι στο ύφος του New Wave Of British Heavy Metal”. Αλλά, προφανώς, μπορώ να ακούσω αυτές τις συνδέσεις στο τραγούδι όταν αποσυνδέσω τον εαυτό μου από την ηχογράφηση και τη διαδικασία της δημιουργίας», συνέχισε.

«Και, όπως είπα, είμαι πάντα υπερήφανος που σηκώνω τη σημαία του New Wave Of British Heavy Metal σε όποιο επίπεδο μπορώ», ανέφερε.

Ως φανατικός θαυμαστής του NWOBHM, ο Lars Ulrich πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αναζητώντας σκοτεινές ηχογραφήσεις από τα αγαπημένα του συγκροτήματα της εποχής.

Δέκα χρόνια μετά τις ένδοξες μέρες του NWOBHM το 1982, ο Lars Ulrich αφιέρωσε τον χρόνο του για να δημιουργήσει μία συλλογή, με τίτλο «’79 Revisited: New Wave Of British Heavy Metal», μαζί με τον δημοσιογράφο Geoff Barton, η δουλειά του οποίου στην πλέον ανενεργή εβδομαδιαία βρετανική ροκ εφημερίδα Sounds τον κρατούσε ενήμερο όσο βρισκόταν στις ΗΠΑ.

Στην πρώτη συναυλία των Metallica, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 1982 στο Radio City στο Anaheim της Καλιφόρνια, οι James Hetfield, Lars Ulrich, Dave Mustaine και Ron McGovney έπαιξαν εννέα τραγούδια.

Μεταξύ επτά διασκευές τραγουδιών από το NWOBHM: τέσσερα τραγούδια των Diamond Head και από ένα των Blitzkrieg, των Sweet Savage και των Savage.