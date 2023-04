Ο Lance Bass για τους *NSYNC: «Ήμασταν διάσημοι, αλλά δεν ήμασταν πλούσιοι»

«Έβγαλα πολύ περισσότερα χρήματα μετά τους *NSYNC».

Ο Lance Bass μίλησε για την πραγματική οικονομική κατάσταση των *NSYNC κατά τη διάρκεια της ακμής τους.

Σε μία εμφάνισή του στο «The Jess Cagle Show», ο Lance Bass αποκάλυψε ότι έχει κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα από τότε που οι *NSYNC διαλύθηκαν το 2002 απ’ ό,τι όταν το συγκρότημα ήταν στην κορυφή των charts στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Λοιπόν, το χειρότερο πράγμα είναι ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι ήμασταν πλούσιοι, γιατί δεν ήμασταν», είπε ο Lance Bass.

Οι *NSYNC, οι οποίοι αποτελούνταν από τους Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone και Chris Kirkpatrick, διέγραψαν μία ιστορική πορεία που περιελάμβανε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Girlfriend», «It’s Gonna Be Me», «Tearin’ Up My Heart», «Pop» και «Gone».

Επίσης, έχουν στο βιογραφικό τους ένα άλμπουμ, το «No Strings Attached» του 2000, που πούλησε τον εντυπωσιακό αριθμό των 2,42 εκατομμυρίων φυσικών αντιτύπων την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

«Ήμασταν διάσημοι, αλλά δεν ήμασταν πλούσιοι», διευκρίνισε ο Lance Bass μιλώντας στον Jess Cagle.

Μετά τους *NSYNC, ο Lance Bass συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες και παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ, όπως τα «On The Line», «Robot Chicken», «Dancing With The Stars», «Hairspray», «Unicorn Hunters» και ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο και την παραγωγή ταινιών.

«Έβγαλα πολύ περισσότερα χρήματα μετά τους *NSYNC απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια των *NSYNC», πρόσθεσε ο 43χρονος τραγουδιστής.

Και, αν γνωρίζετε την ιστορία των *NSYNC, μάλλον μπορείτε να υποθέσετε ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που κέρδιζε το συγκρότημα κατέληγε στο πρώην μάνατζέρ τους, Lou Pearlman.

«Πήρε πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μας και η δισκογραφική εταιρεία επίσης. Φρικτές, φρικτές συμφωνίες», δήλωσε ο Lance Bass για τον Lou Pearlman, ο οποίος πέθανε στη φυλακή σε ηλικία 62 ετών το 2016, αφού είχε στήσει μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες Ponzi στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Lou Pearlman, ο οποίος δημιούργησε συγκροτήματα όπως οι Backstreet Boys, O-Town και LFO, είχε μηνυθεί από πολλούς από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαζόταν για καταχρηστικά συμβόλαια και οικονομική κακοδιαχείριση.

Όμως, ο Lance Bass σημείωσε: «Ήταν απίστευτο να το κάνεις αυτό με αυτά τους ανθρώπους και είχαμε μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μας. Προφανώς άλλαξε τη ζωή μου, με οδήγησε σε τόσα πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω στη ζωή μου».

Μία από τις στιγμές από την καριέρα των *NSYNC που θυμάται πιο έντονα ο Lance Bass ήταν η εμφάνιση με τους μουσικούς ήρωές του Aerosmith στο ημίχρονο του Super Bowl το 2001, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Mary J. Blige, η Britney Spears και ο Nelly.