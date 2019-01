Το νέο single της Lana Del Rey διαπερνά πνεύμα ελπίδας και τόλμης.

Η Lana Del Rey υποδέχθηκε την πρώτη ημέρα του νέου έτους ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του καινούργιου τραγουδιού της.

Η 33χρονη τραγουδίστρια ευχήθηκε καλή χρονιά στους ακόλουθους της στα κοινωνικά δίκτυα και στους θαυμαστές της και έγραψε ότι ελπίζει να απολαύσουν το νέο τραγούδι της που θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη.

Το single έχει τον ιδιαίτερο τίτλο «Hope is a dangerous thing for a woman like me to have- but I have it» (Η ελπίδα είναι επικίνδυνο πράγμα να την έχει μία γυναίκα όπως εγώ, αλλά την έχω) και αποτελεί το τρίτο δείγμα από το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey, μετά το «Mariners Apartment Complex» και το «Venice Bitch» που κυκλοφόρησαν με διαφορά λίγων ημερών το Σεπτέμβριο του 2018.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Αμερικανίδας τραγουδίστριας τιτλοφορείται «Norman Fucking Rockwell», μία ονομασία εμπνευσμένη από το ζωγράφο και συγγραφέα Norman Rockwell (1894 – 1978).

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Polydor Records / Universal Music εντός του έτους, πιθανώς μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Εκτός από την αναγγελία του νέου single «Hope is a dangerous thing for a woman like me to have- but I have it», η Lana Del Rey ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε τη συγγραφή ενός μικρού βιβλίου με ποιήματα, το οποίο έγραψε τους τελευταίους 13 μήνες, όπως αναφέρει.

Το βιβλίο θα εκδοθεί «αργότερα», σύμφωνα με τα λεγόμενά της.

Τέλος, η Lana Del Rey θέλησε να απολογηθεί εκ προτέρων για τις συναυλίες της που θα ακυρωθούν το προσεχές διάστημα. «Μακάρι να μπορούσα να εκπληρώσω αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά δεν είμαι σε θέση να το κάνω», σημείωσε.