Μία ρομαντική ιστορία θα ξετυλιχθεί στο video clip της Lana Del Rey για το «White Mustang».

Η Lana Del Rey δίνει γεύση από το video clip του «White Mustang» που είναι καθ’ οδόν.

Την προηγούμενη Τρίτη (5/9), η Αμερικανίδα τραγουδίστρια προκάλεσε ανησυχία στο κοινό της και στα μέσα ενημέρωσης με την απροειδοποίητη «εξαφάνισή» της από τα κοινωνικά δίκτυα. Ειδικότερα, διέγραψε όλες τις αναρτήσεις από το λογαριασμό της στο Instagram και σχεδόν όλες από το προφίλ της στο Twitter, πλην εκείνων των ελάχιστων που αφορούσαν τους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει.

Αναμφίβολα, η ακατανόητη κίνηση θύμισε σε όλους την πρόσφατη και παρόμοια ενέργεια της Taylor Swift προκειμένου να ανακοινώσει το single του «Look What You Made Me Do» και το άλμπουμ του «reputation».

Λίγο μετά το «blackout», η Lana Del Rey επανήλθε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ανησυχία της για την πυρηνική απειλή που πλανάται επάνω από τον πλανήτη.

Χωρίς να έχει σχολιάσει ακόμη την απόφαση για τη μαζική διαγραφή των δημοσιεύσεων, η 32χρονη τραγουδίστρια δίνει μία γεύση από το video clip του «White Mustang», το οποίο έχει αναγγείλει εδώ και ενάμιση μήνα.

Το τραγούδι αποτελεί μέρος της νέας και ονειρικής δισκογραφικής δουλειάς της Lana Del Rey με γενικό τίτλο «Lust For Life», που κυκλοφορεί από τα τέλη Ιουλίου με το σήμα των Interscope και Polydor Records, έχοντας σημειώσει θριαμβευτικό ντεμπούτο στο Νο1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100».

Το video clip του «White Mustang» σκηνοθετεί το ίδιο άτομο που ανέλαβε το διαστημικό «Love» και την αιθέρια συνάντηση με τον The Weeknd στο «Lust For Life», ο Rich Lee. Όπως παρακολουθούμε στα πρώτα πλάνα, η Lana Del Rey περιφέρεται στους δρόμους του Λος Άντζελες, καθώς αναπολεί τις στιγμές με έναν άνδρα, οδηγώντας -τι άλλο;- μία… κλασική άσπρη «Mustang».

