Η Lana Del Rey έλαβε το Visionary Award στα βραβεία Women in Music του Billboard

Η Lana Del Rey έκλεισε την Τετάρτη 1 Μαρτίου τη βραδιά της απονομής των βραβείων Women in Music του Billboard για το 2023, παραλαμβάνοντας επάξια το Visionary Award, μετά από 14 χρόνια καριέρας και εννέα άλμπουμ που άφησαν το σημάδι τους.

Η Olivia Rodrigo, η οποία είχε ανακηρυχθεί Γυναίκα της Χρονιάς στα περσινά βραβεία, έδωσε το παρών στη φετινή τελετή στο YouTube Theater του Λος Άντζελες για να απονείμει στην 37χρονη τραγουδίστρια το Visionary Award, με τη Lana Del Rey να της λέει «σ’ αγαπώ τόσο πολύ» από τη θέση της στο κοινό πριν ανέβει στη σκηνή για την ομιλία της.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολλά σημαίνει ότι αυτή που έγραψε το “Drivers License” στέκεται δίπλα μου», σχολίασε η Lana Del Rey αφού η Olivia Rodrigo της παρέδωσε το βραβείο, πριν αναφερθεί στη φετινή Γυναίκα της Χρονιάς: «SZA, από τη στιγμή που σε άκουσα, ήξερα ότι ήθελα να σε γνωρίσω».

«Δεν έχω ακριβώς κανένα μακροπρόθεσμο όραμα, αλλά αν είστε περίεργοι, είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένη», συνέχισε η Lana Del Rey.

«Όταν κυκλοφόρησα το πρώτο μου άλμπουμ πριν από 14 χρόνια, η κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή. Είμαι πραγματικά χαρούμενη για όλους όσους αισθάνονται ότι είναι μια υπέροχη στιγμή στην κουλτούρα για να είναι ο εαυτός τους και να εκφράζονται. Δεν ένιωθες έτσι το 2008», σημείωσε.

«Νιώθω ότι ο απόλυτος στόχος είναι να είσαι ευτυχισμένος, οπότε το έκανα. Σε ευχαριστώ, Billboard!», κατέληξε.

Αφού σημείωσε ένα νέο υψηλό στην καριέρα της ανεβαίνοντας στο Νο. 4 του Billboard Hot 100 με τη συμμετοχή της στο «Snow On The Beach» της Taylor Swift και ηχογράφησε ένα πρωτότυπο τραγούδι για το soundtrack της δεύτερης σεζόν της σειράς «Euphoria», η Lana Del Rey ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου το νέο άλμπουμ της «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» – τον τέταρτο δίσκο της σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.

Τα δύο singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής από το άλμπουμ, το «A&W» και το ομώνυμο τραγούδι του, είναι η Lana Del Rey στο απόγειό της: αιθέρια, ζοφερή, συγκλονιστική και οραματική.

«Έντεκα χρόνια πριν θα ήθελα να είναι τόσο καλό», δήλωσε η Lana Del Rey για το νέο άλμπουμ της σε συνέντευξή της στο Billboard στο πλαίσιο των βραβείων Women in Music.

«Τώρα, απλά τραγουδάω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι. Σκέφτομαι λίγο λιγότερο μεγαλοπρεπώς και πομπωδώς. Ίσως κάποια στιγμή να μπορέσω να διασκεδάσω δημιουργώντας ξανά έναν κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δημιουργία κόσμου», εξήγησε.

«Αυτή η μουσική έχει να κάνει με την επεξεργασία της σκέψης. Είναι πολλά, πολλά λόγια. Σίγουρα ζω από το λαιμό και πάνω», ανέφερε η Lana Del Rey.