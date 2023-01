Lana Del Rey: Το tracklist του νέου άλμπουμ της και το εξώφυλλο όπου ποζάρει γυμνόστηθη

Στα 16 τραγούδια του άλμπουμ της Lana Del Rey περιλαμβάνονται συνεργασίες με τους Father John Misty, τους Bleachers του Jack Antonoff και άλλους.

Η Lana Del Rey ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει με καθυστέρηση το επερχόμενο ένατο άλμπουμ της «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», ωστόσο αποκάλυψε τη λίστα των τραγουδιών που θα περιέχει μαζί με ένα εναλλακτικό εξώφυλλο του άλμπουμ, στο οποίο εμφανίζεται γυμνόστηθη.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου, αναμένεται τώρα να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου. Η Lana Del Reynolds δεν ανέφερε κανέναν λόγο για την καθυστέρηση.

Σε μία ανάρτηση στην ιδιωτική σελίδα της στο Instagram έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το tracklist του άλμπουμ, το οποίο θα περιέχει συνολικά 16 τραγούδια, καθώς και μία πρώτη ματιά στην έκδοση βινυλίου του δίσκου.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» της Lana Del Rey θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Father John Misty, τους Bleachers του Jack Antonoff και τον Tommy Genesis, ενώ οι Judah Smith και Jon Batiste έχουν επίσης προσφέρει ιντερλούδια.

Στους τίτλους των τραγουδιών περιλαμβάνονται τα «The Grants», «Candy Necklace», «Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing», «Fishtail» και «Taco Truck x VB».

Ο Jack Antonoff, ο οποίος είχε συνεργαστεί προηγουμένως με τη Lana Del Rey στα άλμπουμ «Norman Fucking Rockwell!» (2019) και «Chemtrails Over the Country Club» (2021), αναφέρεται επίσης στο εξώφυλλο ως παραγωγός, όπως και οι Mike Hermosa, Drew Erickson και Zach Dawes, οι οποίοι εργάστηκαν στο «Blue Bannisters» (2021).

Επιπλέον, η Del Rey μοιράστηκε διάφορα εναλλακτικά εξώφυλλα του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου ενός εξώφυλλου στο οποίο ποζάρει εν μέρει γυμνόστηθη.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean» ακολουθεί για τη Lana Del Rey τα δύο συνεχόμενα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021, «Blue Banisters» (Μάρτιος) και «Chemtrails Over The Country Club» (Οκτώβριος).

Τον προηγούμενο Δεκέμβριο, η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Το tracklist του άλμπουμ

01. The Grants

02. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

03. Sweet

04. AW

05. Judah Smith Interlude

06. Candy Necklace

07. Jon Batiste Interlude

08. Kintsugi

09. Fingertips

10. Paris, Texas

11. Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12. Let the Light In (fear. Father John Misty)

13. Margaret (feat. Bleachers)

14. Fishtail

15. Peppers (feat. Tommy Genesis)

16. Taco Truck x VB