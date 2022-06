Lana Del Rey: Το νέο άλμπουμ της «έρχεται σύντομα»

Το τελευταίο άλμπουμ της Lana Del Rey κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.

Ο διάδοχος του περσινού άλμπουμ «Blue Banisters» της Lana Del Rey «έρχεται σύντομα», σύμφωνα με τον μάνατζερ της τραγουδίστριας, Ben Mawson.

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το «Blue Banisters» τον Οκτώβριο του 2021 και από τότε έχει μοιραστεί μόνο ένα νέο τραγούδι, τη συνεισφορά της στο soundtrack της σειράς «Euphoria» με το «Watercolor Eyes».

Την Κυριακή 5 Ιουνίου, ο Ben Mawson ανάρτησε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από ένα άρθρο που συγκεντρώνει «20 αξέχαστες συναυλίες στο Hollywood Bowl», στο οποίο περιλαμβάνεται και η συναυλία που έδωσε η Lana Del Rey στον συγκεκριμένο χώρο το 2019.

«Ένα πραγματικό αστέρι», έγραψε στη λεζάντα. «Μία από τις μεγαλύτερες εν ζωή γυναίκες τραγουδοποιούς που θα επηρεάζει για δεκαετίες και μια πραγματική ερμηνεύτρια που έχει εμπνεύσει πολλές γενιές. (Θα έχω) μεγάλη αγάπη και υπερηφάνεια για εκείνη για πάντα. Νέα μουσική έρχεται», συνέχισε.

Απαντώντας σε ένα σχόλιο της Lana Del Rey, ο Ben Mawson πρόσθεσε: «Σε αγαπώ. Άλλη μια ομορφιά από ένα άλμπουμ μιας πραγματικής τραγουδοποιού που έρχεται σύντομα».

Η Lana Del Rey μίλησε πρόσφατα σε μια συνέντευξή της στο «W Magazine» για τη μουσική πάνω στην οποία δουλεύει και περιέγραψε ότι τα τραγούδια έχουν τη «μορφή διαλόγου».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ότι έχει εξασκηθεί στον «διαλογιστικό αυτοματοποιημένο τρόπο τραγουδίσματος, όπου δεν φιλτράρει τίποτα» και ανέφερε ότι τραγουδά απευθείας στην εφαρμογή του τηλεφώνου της.

«Δεν είναι τέλειο, προφανώς. Υπάρχουν παύσεις και τραυλίζω», σημείωσε.

Η Lana Del Rey εξήγησε ότι έστελνε αυτά τα «πραγματικά ακατέργαστα ηχητικά αρχεία» στον παραγωγό και τραγουδοποιό Drew Erickson, με τον οποίο συνεργάστηκε στο άλμπουμ της «Blue Banisters» σε τραγούδια όπως τα «Arcadia», «Black Bathing Suit», «If You Lie Down With Me» και άλλα.

Τον Απρίλιο, η Lana Del Rey έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη στο country μουσικό φεστιβάλ «Stagecoach» της Καλιφόρνια και συνάντησε στη σκηνή τη φίλη και συνεργάτιδά της Nikki Lane στη σκηνή του φεστιβάλ.

Οι δυο τραγουδίστριες ερμήνευσαν μαζί τη συνεργασία τους στο «Breaking Up Slowly» από το άλμπουμ «Chemtrails Over The Country Club» της Lana Del Rey, και το τραγούδι «Look Away» της Nikki Lane.